Una de las claves de la derrota que sufrió Newell's ayer en la Fortaleza fue por la falta de definición. No estuvo preciso en las ocasiones que generó, que en el recuento fueron más que Lanús. La cuestión fue que el granate sacó la diferencia con un tiro libre perfecto, aunque con cierta complicidad de Luciano Pocrnjic. No es que el rojinegro fue una tromba en el arco anfitrión, pero sí merodeó mucho más y no tuvo la precisión como para marcar por primera vez en la Superliga jugando fuera de casa. Luis Leal fue el encargado de luchar y chocar con la defensa y hasta mandó a Braghieri a las duchas antes de tiempo tras recibir una dura infracción.

Newell's tuvo cierto pecado de juventud en ese aspecto. Porque Fértoli se comió una clarita ni bien comenzó a rodar la pelota en Lanús. Y después fabricó varias acciones, sobre todo con el andar, la arremetida y la potencia del portugués, que exigió siempre. Pero la mira de los rojinegros estuvo torcida y no pudo batir al arquero Fernando Monetti.

En el fútbol hay que sacar provecho de las ocasiones que se generan y la Lepra no lo hizo ante un rival que es complicado y que juega con paciencia esperando dar la estocada. Y logró romper el cero con un tiro libre desde el vértice izquierdo en el ataque granate con un disparo de Alejandro Silva que se le coló por encima de Pocrnjic. En el segundo palo, propiedad exclusiva del arquero.

Los rojinegros también tuvieron sus posibilidades a través de un par de tiros libres, pero fuera de los tres palos. Uno del Sapo Figueroa se fue muy cerquita cuando Monetti se había movido pensando en que se la iba a tirar por encima de la barrera.

La levantada anímica que había conseguido el fin de semana pasado con Olimpo se disipó con un nuevo traspié que obliga a Llop a trabajar en la recuperación mental, además de corregir determinados errores y afilar la puntería. Como para tener más punch en los arcos rivales.