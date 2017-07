A definir lo de Colman

Gustavo Colman tiene todas las intenciones de seguir en Arroyito. La dirigencia de Central continúa sin definir su estadía. El motivo que hoy en día impide que el volante no firme por una nueva temporada radica en que no logran llegar a un consenso desde lo económico. El jugador viene mostrando varios gestos para prolongar su permanencia en el club, aunque la decisión final sigue en veremos por parte de la comisión, que a su vez sigue en la búsqueda de varios futbolistas luego de las bajas que tuvo.

Las tratativas que tienen a Colman como protagonista podría llegar a su final mañana. El experimentado mediocampista avisó a su círculo íntimo que se siente muy a gusto en esta ciudad. Ni hablar en el club, donde destaca la unión que hay en el vestuario, además de la amistad que tiene con varios.

Tal ese es el motivo por el cual no se le cruza por la cabeza buscar nuevos horizontes. Ofertas no le faltan. Tal es así que recientemente le bajó el pulgar a una propuesta de Turquía, donde estaban dispuestos a realizarle un jugoso contrato en euros. Pero no.

Colman priorizó a Central por encima del dinero que le prometían desde el Viejo Continente, donde tuvo un paso exitoso por Trabzonspor durante las temporadas que defendió esa camiseta.

En consecuencia, desde Arroyito deberán definir de una vez si efectivizan a la brevedad el nuevo contrato al "Colmandante" o continúan en veremos como en los casos de Ortigoza y Tesillo.