A barajar y dar de nuevo

La Liga Nacional de hockey de damas llegó a su fin en Rosario y dejó tela para cortar. Por un lado, pese al mal clima que azotó los cuatro días de competencia, la ciudad y la asociación (que colaboró en la organización del certamen organizado por la Confederación Argentina) estuvieron a la altura y el programa se pudo cumplir pese a los inconvenientes lo cual, como se dijo en una nota publicada el domingo en Ovación, trajo sus consecuencias físicas por el enorme sacrificio de todas las jugadoras para disputar 6 partidos en 4 días y encima muchos de ellos bajo el agua. Pero obviando el detalle que padecieron todos los equipos, sí quedó como saldo para el Hockey del Litoral un llamado de atención, una luz amarilla que tal vez lleve a replanteos, que por otra parte siempre deben ser sopesados. Los cuatro clubes descendieron, no se pudo aprovechar la localía y se dio un paso atrás importante en el mapa nacional. Eso fue lo más evidente de una primaria conclusión.

Por primera vez el formato de la liga involucró 16 equipos, de los cuales los 2 primeros de cada grupo seguían en la elite y los dos últimos descendían. Así de cruel. Y otra vez Provincial fue el mejor rosarino, pero también retrocedió. El bronce conseguido el año pasado en Mendoza dio paso al descenso, aunque fue el que estuvo más cerca de clasificar a los cuartos de final por el título, instancia de la que quedó a un gol. Es candidato al título en el torneo local (junto a Duendes A y Jockey A), pero el 10º puesto lo opacó.

A Gimnasia y Atlético del Rosario (12º y 13º) también les cabe el concepto. Las mens sana y plazonas (primer campeón de la Liga y 3º en 2015) estaban en 2016 en un nivel altísimo y de hecho definieron el torneo del Litoral. Los dos equipos están en un proceso de recambio y resultó quizás más entendible sus posiciones finales, aunque seguramente entrarán a los play off en la cita local. A GER le quedó quizás la satisfacción de darle dura batalla en el primer partido al tricampeón River Plate, que viene barriendo todo. En ese sentido, el hockey porteño sigue un escalón más arriba con las millonarias y el subcampeón, Italiano.

El caso de Duendes fue inédito. Con poco más de un mes de diferencia disputó la Liga Interregional B y la Liga A. La baja de Ciudad de Buenos Aires le dio la chance por ránking y se le fue la clasificación en el final de su último cotejo, pero después quedó 15º, penúltimo. El consuelo para las verdinegras y para Provincial es que tuvieron a dos de las goleadoras: Sol López y Julieta Acosta.

El análisis de esta competencia no debe escindir el hecho de que la selección de damas mayores perdió el año pasado la categoría en el Argentino de Tucumán y este año debe buscar el ascenso en Salta. También puede mencionarse que hace rato no pone a una jugadora en Las Leonas (que ayer debutaron en la Liga Mundial, ver página 10). De hecho, la última citada fue Sofía Villaroya, de Provincial, que no jugó ningún torneo oficial. La última rosarina sigue siendo la más grande de todos los tiempos: Luciana Aymar. Y hoy equipos de Mendoza y Córdoba (y hasta de Salta y Mar del Plata) superaron a los rosarinos. Ya Rosario no está en el podio nacional.

La realidad de las damas obliga al análisis porque hoy están relegadas en el mapa del país y en la próxima edición sólo tendrá un representante: Jockey Club B, que logró dos ascensos en un solo torneo al ganar el Regional NEA. Los hombres, en cambio, pondrán en agosto (del 3 al 6, en Mendoza) en la Liga Nacional a 3 de sus 4 equipos que tienen primera división: Jockey, Gimnasia y Universitario, además de haber sido bronce el año pasado en el Argentino.

El deporte es amateur, se hace con el mayor de los sacrificios, pero también con ánimo de superación. Y en ese sentido, habrá que parar la bocha y ver en qué aspectos hay que mejorar para volver a explotar.