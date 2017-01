El director técnico de Newell's Diego Osella se ilusionó con llegar a la recta final del torneo con posibilidades de alcanzar el campeonato y deslizo que si el equipo sostiene la identidad de juego que logró durante la primera parte, podrán alcanzar ese objetivo.

"La acumulación de puntos es muy buena y si la podemos sostener, es indudable que vamos a llegar a la recta final del campeonato con posibilidades", sentenció Osella, quien agregó: "La ilusión que tenemos todos es pelear hasta el final por lo que hicimos y venimos haciendo, dependerá de nosotros si jugamos cada partido de la manera que lo planifiquemos. Hemos conseguido una identidad de juego y el desafío es sostenerlo, Newell's recobró protagonismo y cortó la racha de los clásicos".

El DT rojinegro también habló del funcionamiento colectivo del equipo, del cual valoró las individualidades con las que cuenta de mitad de cancha hacia adelante. "Teníamos muchos jugadores que juegan bien y había que llevarlos a la mejor versión física, Scocco, Maxi y Formica son jugadores que van un segundo adelante de todos. Son los jugadores distintos que tenemos para marcar la diferencia en un partido", destacó.

Por otra parte, Osella habló de la apremiante situación económica del club, la cual no escapa a la realidad de la mayoría de los clubes del fútbol argentino. "Me preocupa mucho esto de andar emparchando con soluciones a corto plazo, a mi no me gusta porque si esto se prolonga o vuelve a suceder me voy a ver afectado en mi trabajo", razonó.

7_FT_68675180__24-01-2017__0x0.jpg Tranquilo. Osella quedó muy conforme con el trabajo del plantel y dijo que lo de hoy será importante para "descontracturar".

Además, dijo que "el jugador tiene un límite en su paciencia y necesita una remuneración a tiempo porque en algún momento puede generar una rispidez de la cual no se vuelve. Por eso espero y anhelo que el fútbol termine con estos conflictos y vuelva a la normalidad con los pagos para que las instituciones puedan tener la posibilidad de cumplir, y que de una vez por todas podamos dedicarnos sólo a jugar".

En tanto, el técnico leproso deslizó que su contrato fue el más bajo del fútbol argentino previo a la renovación rubricada en diciembre, pero aclaró luego de charlar con el tesorero del club quedó todo arreglado. "Ahora lo importantes es que todos estamos conformes con lo que se arregló y queden las cosas claras para no caer otra vez en la confusión", abundó.

O_03_vincenti_68098917__18-10-2016__15.40x9.20.jpg El alma leprosa. Hoy la componen Formica, Scocco y Maxi Rodríguez, justo los encargados del juego ofensivo del equipo de Osella. Leonardo Vincenti

Acerca del rótulo de técnico defensivo que pesa sobre él, admitió que "las etiquetas son inevitables" y que no reniega de eso. Y sostuvo que si se da la posibilidad de pelear hasta el final, la gente lo mirará de otra manera. "Armar algo a mi gusto y el grupo de jugadores nos dio la tranquilidad hacer un torneo de una acumulación de puntos importantes porque Newell's lo necesitaba", manifestó.

A la hora de hablar de refuerzos Jacobo Mansilla y José San Román, Osella manifestó en el programa Ultima Jugada, de LT3, que buscaron esos jugadores porque "están dentro del presupuesto y no es que nos eligieron por descarte, todo lo contrario, enseguida mostraron ganas de estar con nosotros", dijo Osella, y agregó: "Estamos contentos por tenerlos desde el primer día, no somos muchos y será un torneo complicado, nos da tranquilidad contar con un buen plantel y confiamos en eso".

No obstante, concluyó con que "lo más importante es que Newell's esté bien" y agregó que "el entusiasmo que tiene la gente es el mismo que tienen los futbolistas por intentar repetir lo que hizo".

Por último se refirió al cruce que tuvo con el ahora técnico de Central Paolo Montero cuando Newell's visitó a Colón en Santa Fe: "De mi lado no tengo ningún inconveniente, es cosa de partido y queda ahí, seguramente Paolo pensará como yo porque no hemos hecho nada dentro de la cancha para darle motivos de que se enoje con nosotros", justificó.