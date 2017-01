Osella: "Si no encuentran una solución y no viajamos a Mar del Plata es el límite"

La pretemporada de Newell's entró en una zona de incertidumbre. Y si bien desde la dirigencia afirman que "el problema es más financiero que económico" y que la situación se resolvería mañana, lo concreto es que peligra la realización de la misma. Tras el segundo día sin que el plantel entrene y en medio de la indefinición que hay, el técnico Diego Osella fue cortante y sentenció que en caso de que no aparezca el dinero no viajarían a Mar del Plata. "Si no encuentran una solución hoy o mañana y no viajamos a Mar del Plata, es el límite", disparó el entrenador.