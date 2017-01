Orígenes de la plaza San Martín

La plaza San Martín fue bautizada así en 1884 en homenaje al General José de San Martín, héroe de la independencia argentina. Ocupa una manzana céntrica formada por las calles Moreno, Córdoba, Santa Fe y Dorrego, en la zona denominada "Paseo del Siglo". En el centro hay una estatua ecuestre de bronce del General San Martín llevando una bandera argentina. Es una copia del monumento erigido en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer (lugar de exilio del prócer donde falleció). Estatua ecuestre de bronce que, curiosamente, es la única que se ubica de espaldas a la cordillera de Los Andes. El terreno fue donado por Marcos Paz en 1857, y en 1891 el intendente Carrasco comenzó las obras de jardinería. La plaza está rodeada por emblemáticos edificios, históricos y tradicionales de la ciudad. Así, sobre la calle Moreno está el antiguo edificio de Tribunales o Palacio de Justicia que hiciera construir el empresario catalán Juan Canals en 1889, con proyecto del arquitecto H. Boyd Walter, de estilo neoclasisismo francés. Tiene una hermosa torre en mayólica con un gran reloj, el escudo de la provincia de Santa Fe y figuras alegóricas de la Justicia. En el año 1960 se lo destina para la actual Facultad de Derecho. Otro edificio emblemático es el de la ex-Jefatura de Policía, con frente a la calle Santa Fe y ocupa toda la manzana. Es un proyecto del arquitecto Manuél Torres Armengol, en estilo neo clásico alemán y fue inaugurado en 1916. Se destaca en lo alto del frontispicio la Cuadriga "El Auriga", obra en cemento con armazón del escultor Guillermo Gianninazzi, con la colaboración del artista Emilio Blotta. Es una réplica de la que se encuentra sobre la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, Alemania. Actualmente, el edificio es la sede Rosario del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Estos son los aspectos más destacables de la plaza.

Antonio Mogetta

DNI 6.005.84

Urgente reclamo a Aguas Santafesinas

Señores de Aguas Santafesinas: vivo en Pasaje Cuba 786, frente a las vías del ferrocarril y a 50 metros de los cines Village. Recurro a este espacio, que tan gentilmente nos brinda el Diario La Capital, para recordarles que desde hace un mes que vengo reclamando (cuatro veces) que vengan a ver por qué cada vez que apretamos el botón del inodoro vuelve todo para arriba. Varios vecinos tenemos el mismo problema, así que no me vengan a decir que la obstrucción está dentro de mi casa. Número de reclamo 93.481. Por favor, hagan algo. No podemos seguir así.

José Nicolás

Cuándo la obediencia se transforma

La obediencia es una conducta "trans" tipo amor y odio, es decir puede presentarse como actitud virtuosa y luego transformarse en una de rebeldía, todo dependerá del ámbito de aplicación y de los comportamientos sociales. De todos modos podemos definirla como subordinación a la voluntad de una autoridad –personal o comunitaria– o a la abstención de algo prohibido, lo cual implica por otra parte, eventuales reacciones que la transforman cuando se pierde su verdadero sentido de beneficio común. Si estamos en el ámbito militar será necesaria pero cuestionada cuando es genocida. En materia religiosa los dogmas requieren de la fe sin discusión, pero es probable que eso lleve a un fundamentalismo negativo. Los chicos deben obediencia formativa a sus padres y maestros en la medida que no medie el abuso o la imposición de actos que no condicen con la infancia, como el alistamiento para la guerra o el crimen. En el aspecto social, las leyes implican acatamiento pero deberá aceptarse que muchas revoluciones se originaron por despotismos o medidas causantes de marginalidad. Recordemos que desde Espartaco hasta Martín Luther King o Mandela la esclavitud ha sido combatida con resistencia a las injusticias o a la explotación de los amos. En su ensayo sobre este tema Erich Fromm (1900 - 1980) asegura que el hombre ha evolucionado mediante actos de desobediencia, es decir por conductas de personas que se atrevieron a decir no al poder establecido, el que de alguna manera siempre ha tratado de amordazar a los nuevos pensamientos."En verdad –dice Fromm– la libertad y la capacidad de desobediencia son inseparables; de ahí que cualquier sistema social, político y religioso que proclame la libertad pero que reprima la desobediencia no puede ser sincero". La capacidad de dudar, o criticar a un sistema o a un gobierno nos convierte en ciudadanos libres, útiles y activos, de lo contrario en ovejas de rebaños. Aunque no estoy haciendo una apología de la rebeldía sin causa, es probable que este razonamiento no caiga bien en algunos lugares, en Jujuy por ejemplo. Sólo creo que es conveniente vacunarnos (y actuar en consecuencia) contra los intentos de algunos bichos humanos para sojuzgar –con ideas interesadas o cuestionables– a sus semejantes. Por último, sepamos que si la desobediencia se expande mucho la señal es de alerta.

Omar Pérez Cantón

Un reclamo al banco

Hace unos días escribía en mi muro y comentaba con algunos de mis contactos mi indignación ante la inconsulta, intempestiva y dolosa maniobra del Banco de Santa Fe que había resuelto adelantar la fecha de vencimiento de mi tarjeta de crédito Visa al segundo día hábil de enero, y lo mismo para febrero de 2017. Como docente suelo cobrar el tercer, cuarto y hasta el quinto día hábil de cada mes. Este cambio obviamente iba a perjudicarme porque al no poder pagar la tarjeta hasta la fecha de cobro me iba a generar intereses y punitorios por pago fuera de término. Comencé entonces una lucha, al principio solitaria, hablando al banco, a Visa, yendo personalmente a la casa central, sin obtener resultados satisfactorios. Luego hablé con los secretarios generales de Sadop y Amsafe para pedirles su apoyo e intervención ante el Estado provincial, quien deposita nuestros haberes en el Banco de Santa Fe, y de alguna manera nos induce a tener sus productos como clientes de cuentas sueldo. Además, envié una carta de lectores que fue publicada el jueves 29 de diciembre, bajo el título: "Avivada de un banco con las tarjetas Visa". El viernes 30 me llamaron desde el Banco de Santa Fe para informarme que habían leído mi carta de lectores y que el banco a partir de febrero de 2017 pasaría el vencimiento de las tarjetas al quinto día hábil de cada mes y que los intereses y punitorios que generase el vencimiento de enero de 2017 sería acreditado en las cuentas de los usuarios afectados (por no alcanzar a revertir este vencimiento). Espero que cumplan lo prometido. El llamado me causó la satisfacción de haber sido atendido en mi reclamo y por sobre todo me lleva a afirmar una vez más que cuando uno está convencido de que se está cometiendo un injusticia debemos luchar por nuestros derechos y por los derechos de los demás. Pero no hacerlo en forma individual, sino en forma colectiva. En forma pacífica, con respeto a la ley, pero con firmeza. Los grandes logros son merced a luchas colectivas, y aunque parezca injusto y muchas veces duela, se da esto que "La lucha es de unos pocos para el beneficio de muchos" y cierro citando a Pierre Bourdieu "La pregunta no es por qué me comprometo, sino cómo los demás pueden ser tan indiferentes".

Arístides Ricardo Alvarez

¿Prohibir las fiestas electrónicas?

Escuchar a diputados con pensamientos retrógrados, decir que las fiestas electrónicas deben ser suspendidas porque la música electrónica "altera el sistema nervioso central" y necesitas consumir pastillas o alguna droga, me da mucha bronca. Todos los géneros musicales generan algo, sino por ejemplo, en un spa pongamos Ramstein en vez de música ambiental. También a periodistas decir que se deben prohibir las fiestas electrónicas para evitar muertes por ingesta de drogas. ¿Y qué pasa con la gente que no consume estupefacientes y sólo va a tomar algo y ver un espectáculo y disfrutar? Yo fui a varias creamfields, moonparks y pasé más de 10 horas en un show sin consumir nada raro. Creo que lo ideal es que se revise a la gente que de verdad lleva la droga a esos lugares, y no como a mí que me revisaron hasta donde no da el sol para ver qué llevaba, y me hicieron tirar un par de frutas que tenía para comer. La corrupta policía y los corruptos políticos dejan pasar la droga. Para algunos, lo mejor para evitar muertes es suspender las fiestas electrónicas. Para mí, lo mejor sería que se suspendan los autos. Hay un promedio de 5.000 muertes por año en accidentes de tránsito. Si el objetivo es prohibir cosas para salvar vidas, lo mejor sería prohibir el uso de vehículos personales. ¿Y qué hay de los recitales de reggae, rock, cumbia? ¿Ahí todos toman gaseosa light?

Fernando Fiora

¿La Barcelona o la Venecia argentina?

Seguramente la excusa será que los milímetros que caen de golpe inundan la ex segunda ciudad de la Argentina. Nada que ver señores. Los verdaderos saboteadores de la ciudad son los vecinos sucios e indiferentes en concubinato con los barrenderos de las distintas empresas. Estos últimos cada vez son más, pero esto mejora desfavorablemente. Entre las veredas reparadas con cal y arena, más los pozos de Aguas Santafesinas, más los distintos agregados, nuestros nietos quizás reciban un pozo más que el del barrio Martin. Estamos más cerca de ser Venecia que Barcelona. ¿Volveremos a ser lo que alguna vez fuimos, la Cuna de la Bandera?

DNI 7.588.943





N. de la R. Luego del mediodía del martes cayeron en la ciudad más de 60 milímetros de agua en una hora. Eso provocó que numerosas arterias fueran anegadas y gran cantidad de vehículos sufrieran desperfectos.