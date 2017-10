Votos, cisne negro y campaña

¿La comparación de Antonio Bonfatti entre los "votos populares" que fueron a Adolf Hitler y a Mauricio Macri, y la feroz respuesta de Miguel Lifschitz a su camarada, antecesor y presidente del Partido Socialista, reflejan la aparición de un cisne negro capaz de modificar el curso de la campaña?

La "teoría del cisne negro" fue elucubrada por Nassim Nicholas Taleb, un cientista político que decía: "Es una rareza, porque está fuera de las expectativas y produce un impacto tremendo". Definitivamente no fue un cisne negro la saga protagonizada por los actuales jefes políticos del socialismo, pero sí dejó huellas.

Bonfatti pidió disculpas e hizo una aclaración desde la propia Poltrona de la Cámara de Diputados. Fin del juego, debería haber sido. Pero la respuesta del gobernador dejó todo en un impasse. ¿Los grandes perdedores de la secuencia? Los militantes socialistas que le dieron nuevos bríos a su campaña y que ven cómo, en vez de recrear affectio societatis, sus jefes parecen pelear por saber quién lleva la manija más grande del cajón.

Ya se escribió más de una vez en esta columna: lo que en algún momento deberán tener en cuenta los socialistas es que la realidad política de la provincia de Santa Fe no admite más divisiones entre ellos. No habrá Bonfatti sin Lifschitz, ni Lifschitz sin Bonfatti. La única chance que tiene el médico de Las Parejas de volver a ser gobernador está vinculada a la gestión que haga Lifschitz. Y, desde el otro lado, si no hay un aval explícito del bonfattismo al actual mandatario, la administración no terminará muy bien.

Con los resultados de las Paso en la mano, y lo que parece sobrevenir tras las primarias, el diagnóstico es aún más contundente. Si continúan sin hacer causa común, indefectiblemente, el socialismo perderá la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe en 2019. El fuego amigo de Lifschitz (calificó de "soberbio" a Bonfatti) pareció exagerado. Esa será otra historia.

El domingo próximo, el macrismo ganará las primarias a concejal en la ciudad de Rosario y posiblemente haga lo propio en la provincia, con la puja a diputado nacional. Inmediatamente después de esas compulsas, se posará sobre la bota santafesina el escenario inmediatamente posterior: las elecciones a gobernador e intendente que sacan turno para dentro de dos años.

En verdad, más que cisnes negros, lo que recrudeció en las últimas horas es una especie de ley de la ferocidad en la relación entre el Frente Progresista y el intendente de Santa Fe, José Corral. Luego de los Corral Papers, fue allanada la Municipalidad de Santa Fe, en la búsqueda de papeles o números non sanctos que le den forma y fondo a una red de punteros, supuestamente financiada por el presidente del radicalismo.

Corral arroja culpas al gobierno provincial sobre una supuesta financiación a un pool de periodistas que sacó a la luz esas acusaciones y vincula también al peronismo, que , por medio de un concejal, lo denunció ante la Justicia.

Pero, desde el corralismo, no se quedan atrás y dicen tener en sus manos una contraofensiva hacia el oficialismo provincial. Ni lerdo ni perezoso, el intendente de Santa Fe dijo que los dichos de Bonfatti contra Macri no fueron consecuencia de un arrebato declarativo ni de la casualidad.

Es muy probable que una vez pasadas las elecciones este escenario confrontativo derive en renuncias de funcionarios socialistas que están en el gabinete de Corral y de funcionarios del Grupo Universidad que están en el gabinete de Lifschitz. De lo contrario, todo sería aún más inentendible de lo que ya resulta. Hace dos años, Corral, Lifschitz y Bonfatti hacían campaña juntos para que el ex intendente rosarino sea gobernador.

Al margen de este ir y venir de contradicciones, presuntos cisnes negros y aportes a la confusión general, la campaña camino al 20 de octubre es soporífera. El debate a concejal se pareció más a una larguísima exposición de buenas intenciones que a un debate en sí. Pero no fueron los únicos: igual de aburrido y nimio fue el que protagonizaron los candidatos porteños a diputado nacional.

Lo mejor de estas remixadas campañas electorales es que se terminan. Repare el lector en un detalle: a siete días de los comicios, y luego de casi un año de campaña, el 25 por ciento de los rosarinos y santafesinos no sabe a quién votar, está indeciso. Y una buena porción dice que votará en blanco.

Como en los comicios de mitad de mandato de 2013, resultará difícil en Rosario que un candidato supere el 30 por ciento de los sufragios. Aquella vez, Miguel Cappiello cosechó el 28 por ciento. Este escenario de dispersión, sobre todo en el ámbito de los sectores que no responden al macrismo, deberá hacerles ir hacia un ejercicio de síntesis.

El domingo, luego del escrutinio provisorio, Roy López Molina quedará posicionado como el candidato a intendente en pole position. Durante toda la campaña, el actual diputado provincial hizo tareas de mantenimiento tratando de no perder votos. Dicen en cercanías del primer candidato a edil que Cambiemos no ha perdido los votos que en primarias fueron a Anita Martínez. El domingo a la noche se sabrá.

Roberto Sukerman, al igual que Pablo Javkin, evaluarán sus propios votos antes de anticipar eventuales candidaturas a intendente. El dirigente peronista dijo el lunes pasado que si no hay unidad del peronismo rosarino y del sindicalismo local no buscará la Intendencia en 2019, algo que el justicialismo no logra conquistar desde el año 1973.

Javkin asegura que su sueño sigue siendo ser intendente. Siempre y cuando los votos lo acompañen. Pero, algo cambiará en el Frente Progresista: el socialismo no le dejará nuevamente a un extrapartidario todo el camino libre hacia un proceso electoral.

Al fin, la parada del domingo próximo empezará a mover las piezas hacia el 2019, como una foto, nada más, de la realidad política de aquí, allá y de todas partes.

