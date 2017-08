Una burbuja que estallará

"Lo trágico es que, en su arrogancia, la gente intenta someter a la naturaleza a su voluntad", decía Masanobu Fukuoka, agricultor, biólogo y filósofo japonés. Así, el gobierno cree que puede someter al mercado natural, que puede coactivamente modificarlo o inducirlo y, por cierto, le volverá como un boomerang. Obviamente, la economía cayó en 2016 debido a la continuidad de pésimas políticas y no por un "necesario ajuste". Particularmente dañina es la presión fiscal coactiva que crece –y no el déficit cuyo "descenso" el gobierno festeja– ya que desvía fondos del mercado para ser malgastados por la paradigmática ineficiencia burocrática. Los sectores que vienen aumentando son el empleo público –que engrosa la burocracia–, la obra pública que, como toda empresa estatal, resulta ineficiente desde que no compite como el sector privado y, fuera del sector estatal, crece un poco el campo –precisamente debido a que le bajaron mínimamente la presión fiscal– que no alcanza para arrastrar a toda la economía, y la construcción privada pero apalancada en créditos estatales alentando una demanda artificial que va creando una burbuja. Según el Indec, la construcción viene creciendo a un ritmo que supera el 10% interanual. Y las hipotecas bancarias, aumentaron 130% interanual y sólo en julio van camino de terminar siendo $5.000 millones los comprometidos, cuando en junio habían sido $3.700 millones, del cual el 61% correspondió al estatal Procrear. Así el gobierno está forzando la demanda de construcción por encima de lo que sucedería naturalmente. Según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), con 1.000 dólares en 2004 se compraba 0,85 metro cuadrado, y ahora sólo 0,3 metro cuadrado. Hoy la rentabilidad neta de un alquiler ronda el 4%, la mitad de lo que se obtenía hace 10 años y un tercio de lo que se daba en las mejores épocas. La baja rentabilidad, en definitiva, se explica porque los precios de las propiedades –el capital invertido– están exagerados. Por cierto, las expensas e impuestos ya representan un 50% de lo que se paga de alquiler, cuando históricamente era entre 20 y 30%. Entonces, dada la recesión que no permite aumentar los ingresos familiares, la rentabilidad de la construcción irá quedando cada vez más atrasada, y no es de extrañar que, lenta o rápidamente, los precios de las propiedades se corrijan a la baja. De hecho, con la abrupta suba del dólar de estos días –pasó de 16,20 a 17,50 pesos– los créditos ya otorgados por bancos como el Nación quedaron cortos dado que las propiedades cotizan en dólares. Algunos potenciales compradores están tratando de buscar una casa más barata, mientras el banco estudia alguna solución. En cualquier caso, claramente la demanda ya empezó a resentirse. Para terminar, hablando de burbujas, digamos que hasta hace pocos días, el Merval desde junio 2013 aumentó más del 120% mientras que el Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) tuvo un retorno del 53%. Dice Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, que en "el mercado, muchas de las grandes subas han estado enmarcadas más por expectativas que realidades. Hay valuaciones con múltiplos de Precio/Valor Libro por encima de 10 veces, o ratios Precio/Ganancias por encima de 40 veces". En fin, si algo ha hecho bien este gobierno –léase Duran Barba– es el marketing vendiendo humo que, a medida que se va disipando, deja al descubierto el tendal de personas perjudicadas.

Alejandro A. Tagliavini

Confundido por el resultado de las Paso

Me siento confundido con el resultado de las elecciones en Santa Fe, pero no sorprendido. Confundido por la mala estrategia electoral del socialismo, según mi criterio, al no ir en busca del vecino, del afiliado, de la cercanía, del comité, seccional por seccional. Y una total falta de apoyo a los candidatos de dirigentes de peso, a excepción del gobernador Lifschitz. Creo que dejaron a sus candidatos librados a sus suerte, cosa que no pasó con Cambiemos, donde figuras consagradas apuntalaron a mediocres candidatos, lo que finalmente dio sus frutos. Aunque del otro lado, los de Unidad Ciudadana pescaron el descontento de la gente con Cambiemos y la pésima campaña socialista, y sólo con eso más un puñado de votos propios lograron ganar por apenas un punto la provincia. Creo igual que lo que viene será distinto, menos candidatos, y seguramente habrá nuevas formas de atraer a un votante que espera más de toda la clase dirigente para depositar su voto definitivo.

Federico Wacker

DNI 17.026.130

El bochorno es de la ciudadanía

La señora CFK sigue inmersa en su "país de las maravillas". En sus esporádicas apariciones depende de la presencia de la militancia que debe vitorearla, emplea un vocabulario mezquino tratando de desprestigiar al gobierno nacional, no advirtiendo que le hace sumar voluntades a favor. Digo que sigue soñando al escucharla decir "no me van a hacer torcer el camino", y otras frases que avergüenzan. Se la vio en las Paso, avanzada ya la noche, compartiendo escenario con Scioli y el "figureti" Fernando Espinoza, auténticos piantavotos. Hizo referencia también a que las elecciones han sido un "papelón internacional". Sólo una persona perdida se queda hasta las cuatro de la madrugada esperando novedades de sus votantes. Muchos se preguntaron por qué si vive con su hijo, el diputado Máximo Kirchner, éste no la haya acompañado a tan altas horas de la noche. Insiste en que lo sucedido ha sido un "bochorno". La señora se sigue equivocando. Es bochornoso el ser imputada en varias causas por supuestos ilícitos cometidos en su gobierno durante más de doce años y ser investigada por la Justicia, a la que quiere esquivar contra viento y marea. Es por ello que busca afanosamente los fueros en el Senado de la Nación, recinto apropiado para cobijar ciudadanos que no deben pisar un lugar tan honorable, desprestigiado últimamente por figuras relevantes por su inoperancia y desfachatez. En últimas instancias los abochornados somos la ciudadanía de este país que debe soportar la pesada carga que significa su presencia.

Maria Emilia Farros

DNI 17.784.332

Mar del Plata

No hay peor ciego que el que no quiere ver

Analizar viejas frases célebres y compararlas con la actualidad, es un tema que realmente me apasiona. Vamos a colocar en el podio a una frase que mucho tiene que ver por estos días con el honorable Congreso nacional. Al cual de "honorable", diría que ya no le queda más que su fastuosa arquitectura, espejismo de otros tiempos más remotos. La frase en cuestión es: "Hecha la ley, hecha la trampa". Díganme ahora si luego de más de tres décadas, y convertido dicho Congreso en los últimos tiempos en una vulgar escribanía, amparando en sus fueros a una gran mayoría de individuos, corruptos y materialistas que se asemejan a dioses que jamás serán vencidos por la mortaja de la desnudez en un féretro rumbo a la tumba. Este refugio de leyes tan obscenas no merece tan triste destino de parte de la razón. Cuántos enjuagues y malicia aún se destilan en dicho ámbito. ¿O acaso no es así? Por eso, hoy que soplan vientos que parece que por fin van a barrer con tanta adversidad, se hace necesario que las nuevas autoridades nacionales y el pueblo en modo especial, eliminen de una vez y para siempre a esos políticos que han visto a su pseudovocación como un hobby vitalicio para trepar a fortunas inconcebibles, en un país que se cae a pedazos con tanta pobreza e indigentes. Y, casualmente, esos políticos son "los ciegos que no quieren ver".

Felipe Demauro

Dónde quedó aquella niñez

Las variaciones de conducta que expresan los niños tienen su correlato en la privación de derechos que poseían anteriormente: los chicos dormían felices cuando sus padres les leían cuentos o les narraban historias. Los chicos actuales se van a dormir muy tarde, cuando se cansan de ver jueguitos intrascendentes en sus tablets. Antaño, los padres les enseñaban a confeccionar juguetes con los escasos elementos disponibles: maderas, botones, cartón, pinturas. Esos chicos gozaban en grande con sus creaciones. Actualmente no les entusiasma ningún aprendizaje o ninguna clase de trabajo constructivo porque ya lo tienen todo fabricado en plástico, con baterías prohibidas para niños menores, incluyendo sirenas, luces destellantes. Anteriormente, gozaban del ocio porque siempre había un familiar que los consentía en sus juegos infantiles. Hoy en día no lo gozan porque están a cargo de cuidadores mientras dura la ausencia de sus padres por razones laborales. No necesitaban cubrir un horario abigarrado para asistir a disciplinas físicas o culturales que ellos no pidieron. Se habituaron a una familia unida con papá y mamá a la cabeza, jamás imaginaron una separación entre ellos. Ahora, ambos padres están fuera de sus casas como mínimo diez horas diarias y no queda tiempo para enterarse de qué pasó en ese interín, no alcanza con estar juntos todo el fin de semana. No sustituyen lo perdido durante esa semana. Considero que los chicos sufren mucho la vertiginosidad actual y preferirían el mundo de antaño aunque fuese lento, inocente, carente de innovación, pero estarían seguramente protegidos, mentalmente bien dirigidos y con familia asegurada por siempre.

DNI 6.012.531