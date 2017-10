Santa Fe y lo que no se dice en Buenos Aires

En la provincia de Santa Fe ganó Cambiemos de manera inapelable. La primera gran minoría de los santafesinos le dio su respaldo a la gestión nacional de Mauricio Macri. Ni más, ni menos.

Lo que ocurrió en la provincia ocurrió con mayor intensidad aún en Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y en distritos impensados como Salta, Santa Cruz o Chaco. El resultado no es novedoso si se compara con las primeras elecciones de medio término que debieron afrontar todos los presidentes electos desde 1983, con la única excepción de Fernando De la Rúa. Alfonsín aplastó en las elecciones legislativas del 85, Menem en las de 1991 y Kirchner en las de 2005.

Cambiemos vive esa primavera y bien estaría recordarles a los triunfalistas, que lo que recibieron es apenas un respaldo. Y que cada dos años eso debe renovarse.

En Santa Fe ganó el ex rector de la UNL, Albor Cantard. Menos de un 10 por ciento sabía quien era, pero el 37 por ciento lo votó. Bien vale remarcar la importancia del "sello" Cambiemos y del presidente Macri en la definición del voto. Cambiemos ganaba aunque en la boleta hubiera estado Roberto Fernández, el de la guía. Con la camisa celeste, leer en un debate y decir "somos la generación del cambio" alcanzaba.

En Ciudad de Buenos Aires un día ganó Erman González. Un norteño guitarrero que supo ser comodín de Carlos Menem durante sus dos gestiones. Erman le ganó al entonces invencible Fernando De la Rúa. La gente acompañó a Menem. Del mismo modo que hoy acompaña a Macri. Ese viento de aparente fortaleza suele cambiar con rapidez. Hoy Macri gana, a pesar de la economía. No será eterno.

Pero el Frente Progresista y el PJ ganaron los municipios… Casi nadie habla de eso, pero son datos a tener en cuenta. Es cierto, lo que importa afuera — entiéndase Buenos Aires y los medios nacionales— es si ganó Cambiemos o no.

Esa lógica nacional es indestructible, y frente a eso, y a la polarización que instaló el gobierno con el kirchnerismo, se entiende aún más la suerte del Frente Progresista, que gobierna a la provincia y que tiene a su gobernador y a su gestión con una imagen superior al 60 por ciento en todos los sondeos de opinión.

El resultado obtenido por Luis Contigiani es muy bajo, llegando apenas al 15 por ciento de los votos para Diputados. ¿Eso implica el final del Frente Progresista en el gobierno de la provincia? Un desprevenido puede afirmar que sí, y podría tener razón si el Frente no modifica algunas cosas. Pero al mismo tiempo, algunos hechos de la realidad nos dicen lo contrario.

En la provincia se pusieron en juego 12 intendencias, y ninguna quedó en manos de Cambiemos. Los vecinos de Rincón, Recreo, Armstrong, Romang, Suardi y Las Toscas eligieron intendentes del Frente Progresista; mientras que en Fray Luis Beltrán, El Trébol, Puerto San Martín, Roldán, Florencia y San Guillermo ganó el Partido Justicialista. Lo mismo ocurrió en muchas comunas, y en algunas, paradójicamente, fue el Frente Progresista el que desplazó a Cambiemos.

Los ciudadanos distinguieron lo que se votaba y a la hora de elegir ejecutivos, prefirieron en todos los casos a las fuerzas que no representaban el voto que acompañó al presidente. Bien podríamos pensar que en esos resultados se deduce también una voluntad de acompañamiento local. O no, ¿ quien lo sabe hoy?

Será interesante ver qué sucede en los próximos meses, atendiendo a un elemento que podría modificar sustancialmente el escenario santafesino: una eventual reforma de la Constitución.

El mal resultado del Frente Progresista y también del PJ en las legislativas —entre ambos controlan más de los dos tercios de las Cámaras— abre un escenario de temor común: ¿ Y si la ola amarilla se extiende a las gobernaciones en dos años?

En esa hipótesis hay dos factores que aparecen como determinantes: el primero es la figura indiscutible del gobernador y su gestión. Y a eso se suma la impecable relación que mantuvo y mantiene con los senadores del justicialismo.

Un antiguo senador del peronismo, de manifiesta sintonía con Lifschitz, hace una cuenta pragmática y real: "Si viene un Laspina o alguien por el estilo, que depende de las órdenes de Casa Rosada, ¿quien nos garantiza que se mantenga esa relación?". El senador lo dice a sabiendas de que en 2019 se abre una nueva chance para el PJ de la mano del siempre bien medido Omar Perotti, pero agrega: "El problema de Omar es que no se sabe para donde patea. Los resultados en su departamento asustan. ¿Quién asegura hoy que Omar no termine peleando la gobernación por Cambiemos?".

Las posibilidades de un acuerdo para reformar la Constitución en 2018 no son remotas ni fantasiosas. Eso dependerá de los cálculos que haga el PJ y de la voluntad en el Frente Progresista de aceptar que Lifschitz es el único con chances reales de retener la Gobernación. Sobre todo, después de la decisión de Bonfatti de no medirse en las elecciones a diputado.

El último dato de las elecciones fue la suerte cruzada de Cambiemos y el Frente Progresista en sus "fortalezas". En Rosario se consolidó el triunfo de López Molina. Un resultado alentado por vientos nacionales pero con condimentos locales.

Pronto a cumplirse la tercera década del socialismo en el municipio, es razonable que el electorado rosarino empiece a trazar un "final de era". No se trata de un rechazo a la gestión de Fein exclusivamente. Es el paso de un tiempo y hay una natural inclinación hacia un cambio de aire. No es imposible que el Frente Progresista siga gobernando Rosario. Pero será difícil. Desde Horacio Usandizaga que no gobierna otro color. Entiéndase un dato biológico: más el 50 por ciento de los rosarinos que votan no han visto gobernar a nadie más que al socialismo en la ciudad. Es un factor natural de fin de ciclo.

En la Capital provincial se produjo un resultado con impacto nacional, más allá de la ilusoria maniobra distractiva del intendente Corral con una inexplicable huida de los escenarios propios para recluirse en los festejos porteños, y dejando huérfano en la explicación de la derrota a su delfín, Carlos Pereira. Corral afrontó estas elecciones casi como un pleno de ruleta. Si bien se adjudica la "jefatura" de campaña de la lista de diputados nacionales, todos saben que no tuvo ninguna relación con los resultados. Su decisión de no encabezar la lista lo alejó aún más de una pretensión de propiedad de ese triunfo. Y su condición de presidente de la UCR nacional le dio a la elección en su ciudad una importancia mayor a la que hubiera tenido si no rompía con el Frente Progresista para jugar en Cambiemos.

Ante el desplante, Lifschitz le opuso un candidato de fuste. Emilio Jatón encabezó la propuesta del FPCyS y aplastó al candidato del intendente. Más de un 40 por ciento de los santafesinos ungieron a Jatón concejal, y dejaron "olor a final de ciclo" de Corral y las huestes del radicalismo universitario al frente de la ciudad en 2019.

"¿ Cómo explicamos en Buenos Aires que ganamos en todos lados menos acá?" se preguntó un dirigente del "Grupo", que miraba desde hacía dos meses como la suerte de su colectivo estaba en manos de las decisiones personales de Corral. Afectado por denuncias de corrupción, tomando decisiones públicas de alto costo y enfrentando a un tractor como Jatón y el respaldo de Lifschitz, sólo la afiebrada idea de ser un "elegido" lo empujó a creer que podía solo. Y no pudo. Y no sólo se quedó con no poder, sino que no supo afrontar la derrota en su ciudad. Un gesto que hizo mucho entre sus socios del PRO, que lo vieron como un "cortarse solo en las malas. Sólo un Reutemann es capaz de eso", dice un legislador provincial del PRO que anticipa días difíciles para Corral en la Rosada: "En un mes, Negri le quita los martes de mate con la mesa chica en Buenos Aires… ¿ Por qué Macri le daría a Corral una preferencia después del triunfo de Roy en Rosario y teniendo a un pura sangre como Laspina en la gatera? No me lo imagino con ninguna chance de ser candidato a gobernador. Tenía que ganar su ciudad y encima ahí lo mataron", concluye.

Coni Cherep

Subsecretario de Medios de Comunicación de la provincia de Santa Fe