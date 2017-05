Primeros aprontes de campaña

El centro al medio del área que el senador Omar Perotti le tiró a Marcos Peña, para que el jefe de Gabinete castigue al gobernador Miguel Lifschitz por las obras hidráulicas en Santa Fe, vuelve a poner el zoom en la relación de provincia-Nación, pero también en el vínculo del dirigente rafaelino con la Casa Rosada.

"El que verdaderamente le gusta a Mauricio (Macri) es Perotti. Le gustaría tenerlo en Cambiemos", le dijo una fuente de primerísima línea a LaCapital en un despacho del primer piso de Balcarce 50. Desde la asunción del gobierno de Cambiemos hasta aquí, el ex candidato a gobernador del PJ votó a favor las leyes que verdaderamente le interesaban a Macri y, ya en el inicio de la campaña electoral hacia las legislativas, le permitió a Peña hacer pata ancha y castigar al mandatario socialista.

Ayer, en la Casa Gris, algunos creían que se había tratado de un accidente pero otros no dudaban en hacer referencia a un acuerdo previo entre el jefe de Gabinete y el senador peronista. "Si tiene cabeza de pato, cuerpo de pato y cola de pato, es pato", dijo un estrecho colaborador de Lifschitz, dándole entidad a lo que vislumbró un periodista de la agencia NA presente en la exposición de Peña ante los senadores: "Fue un acting".

El lento cambio de piel peronista.

Desde el análisis político, al margen de visiones conspirativas, lo que viene presenta contextos potencialmente seductores para que la lectura no sea otra. En lo inmediato, el rival a vencer por Cambiemos no es el peronismo, es el Frente Progresista. El PJ santafesino está viviendo el estrés postraumático de la salida del kirchnerismo del poder nacional pero, además, el partido estuvo en la provincia bajo la órbita directa del Frente para la Victoria. El que tiene los votos, hoy, es Perotti.

"Ya sabemos que van a hablar de un acuerdo con Perotti, pero no hay tal cosa en el tema de las obras hídricas, aunque nos parece que él coincide más con nosotros que con el peronismo actual, que nos hace la guerra. Sí es verdad que la polarización en Santa Fe será con los socialistas y los radicales del Frente Progresista. Y lo de Omar nos vino fenómeno", reveló ayer al atardecer un diputado nacional macrista que regresaba desde la Capital Federal, con toda la intención de clavar una pequeña astilla en el PJ local.

La estocada de Peña, acusando a la provincia de no planificar las obras por las cuales piden apoyo a la Nación, también sirvió para borrar ese pronóstico candoroso respecto de que la campaña será un lecho de rosas, si es que Antonio Bonfatti no se presenta como candidato.

"Después de muchos años de gestión del mismo sector político (por el socialismo), las obras estructurales no fueron hechas ni diseñadas, y Santa Fe es una provincia rica en recursos", reprochó Peña. Vía Twitter, el gobernador se sacó las ganas de contestar: "Estimado @marquitospena estamos ejecutando obras hídricas con proyecto y financiamiento provincial por más de 3000 millones". El vicegobernador Carlos Fascendini tuvo otra mirada, y dijo que las obras no se hacen porque el gobierno nacional demora la entrega de los fondos coparticipables que la Corte ordenó desembolsar.

Ayer, cuando la tarde ya se había hecho noche, desde la Casa Gris relativizaban el estado de la relación con el gobierno nacional: "No vamos a desencadenar la tercera guerra mundial por esto de las obras hídricas, además mañana (por hoy) vienen los ministros de Justicia (Germán Garavano) y de Interior (Rogelio Frigerio) a la provincia".

Pese a que desde el perottismo acicateaban el martes vía Whatsapp la difusión de las críticas del jefe de Gabinete al Ejecutivo santafesino, la estrategia del senador rafaelino es no hacer demasiadas olas, en momentos en que el PJ provincial no tiene sobre la cancha un candidato para vencer a Agustín Rossi. Sabe Perotti que en el peronismo no kirchnerista le pedirán que participe de la campaña aupando a quien finalmente sea el elegido (o la elegida) para competir con Rossi.

Pese al cortocircuito entre provincia y Nación, el dato político de la semana fue la elección de Bonfatti como presidente de la Cámara de Diputados por un período más. Es el primer dato pulimentado y empírico que parecería indicar cuál será el futuro político del ex gobernador: quedarse en Santa Fe y no competir por una banca nacional.

Pese a eso, reina entre los militantes socialistas el deseo de que Bonfatti sea de la partida, sabedores de que se trata del mejor candidato a la hora de sumar porotos en el intento por derrotar a Cambiemos. Sea Bonfatti o no el postulante, la campaña será intensa, llena de perdigonadas verbales. El macrismo necesita ganar Santa Fe para instalar la sensación de continuidad de Macri pero, además, para clavar una primera espada en pos de alzarse con la Gobernación en 2019.

No todas son rosas en la interna de Cambiemos. El PRO tiene una división muy intensa: sorprenden los epítetos que sueltan desde un lado y otro a la hora de diferenciarse. Hasta tal punto llegan las divisiones que Anita Martínez (a quien le quedan dos años como diputada nacional) no descarta la posibilidad de competir en las Paso a concejal, si es que desde el otro sector presentan un candidato competitivo, por caso Roy López Molina.

Mientras, en el socialismo, sus militantes y cuadros de primera y segunda línea tratan de digerir cierto cambio de los tiempos, como el que llevaría por primera vez en la historia a presentar en Rosario un candidato extrapartidario, como Pablo Javkin.

De a poco, con cierta timidez, la campaña electoral empieza a sobrevolar la provincia de Santa Fe.