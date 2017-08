La resolución de la Cidh

La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso de Milagro Sala constituye una bisagra política pero también una referencia insoslayable de acá en más para el problema de la prisionización sin condena en la región Latinoamericana y en Argentina específicamente.

El postulado liminar de que se es inocente hasta dejar de serlo y que por ende para detener preventivamente a un imputado debe haber riesgo de fuga o de que éste pueda enturbiar la investigación, y solo así se justifica su encarcelamiento, se le agrega ahora el parámetro de las condiciones de detención como elemento legítimamente de esa detención sin condena; o como nota de arbitrariedad intolerable en un Estado de derecho.

De lo dicho por la Cidh se desprenden tres ejes en derredor de la prisión preventiva y su morigeración a través del arresto domiciliario o el control electrónico del imputado. El primero: para que prospere el arresto o detención domiciliaria ya no será necesario que el caso encuadre en alguno de los supuestos previstos por la normativa doméstica argentina (la más conocida superar los 70 años de edad; al postulado general de la supremacía del derecho de los DD.HH. que la Corte argentina recogió en el fallo Alisperti); ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispone que probada la amenaza a la vida o integridad personal del recluso o reclusa debe procederse a morigerar la detención sin que influya en la sujeción al proceso.

Adviértase que la Comisión funda su decisión en todo lo fáctico que ella misma comprobó en su visita a Alto Comedero, prescindiendo de todo dictamen u opinión médica, sicológica o de otra índole. La Cidh dice: "El hostigamiento por exceso de vigilancia, procesos disciplinarios, multitud de procesos judiciales, le han ido creando un cuadro de agobio que atañe su integridad síquica, moral y eso le genera un cuadro peligroso para su vida y su integridad".

Lo segundo: la repercusión social del hecho pasa a ser un hecho jurídicamente relevante para dirimir si una persona puede esquivar el encarcelamiento preventivo durante el proceso. La ley de Videla, reflotada desde el punitivismo demagógico más de una vez, autorizaba al juez a denegar la excarcelación invocando el estrépito que causaba la investigación misma del delito, prescindiendo hasta de la escala penal del delito imputado. Ahora la Cidh invierte el sentido del parangón, pero usa ese mismo parangón en beneficio del reo. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, menciona como elementos para proceder como se hizo la enorme repercusión en los medios y en el gobierno provincial y nacional del caso. La decisión traerá cola... y seguro muchas críticas.

El tercer elemento es el de las características del detenido o detenida. En el punto 56 de la resolución de la Comisión refiere no solo a la calidad de dirigente social, sino a su calidad de mujer y a su pertenencia indígena; y resulta evidente que la presencia de todos esos elementos -en los que se mezclan lo conductal y lo personal o particular- juegan a favor de no hacer padecer más condiciones de detención indignas.

La contundencia de la primera conclusión deriva en ambigüedad en las dos últimas. De lo que habla la Comisión es sólo de las condiciones de detención para que ésta se troque por arresto domiciliario o control electrónico con libertad ambulatoria. ¿Cómo juegan las condiciones personales de la persona encartada si las condiciones de detención son las mismas? Se puede ser un patán o un santo que la integridad y la vida valen lo mismo. ¿Cómo se justifica que en caso de que el hecho "preocupe a la opinión pública y al gobierno y ocupe a los medios", estas condiciones justifican la morigeración, pero si se trata de un caso anónimo no?

¿Cómo jugará la "igualdad ante la ley" después de esta resolución? ¿O será como dijo George Orwell que hay algunos más iguales que otros?

La polémica recién empieza.

Gustavo Feldman

Abogado