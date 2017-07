La apuesta de Lifschitz

El Frente Progresista, al fin los gobiernos provincial y municipal, esperan que las elecciones no constituyan una debacle. En vez de "pasar el invierno", los socialistas y los aliados tendrán que transitar el año electoral a pura gestión, a pura obra pública.

El sombrío pronóstico que existía hasta hace pocos meses respecto del futuro de los oficialismos, jaqueados por la ola de inseguridad, que tuvo su pico máximo en las movilizaciones de agosto de 2016, hoy es leído de otra forma en lo más alto del poder político provincial. De hecho, la impronta que le está dando Miguel Lifschitz a su administración no difiere mucho de lo que hizo en sus tiempos de intendente de Rosario.

El problema mayor que tiene el socialismo es el paso del tiempo al frente de la gestión local, algo que el gobernador entendió más rápido que el resto y puso manos a la obra. Por primera vez en la historia socialista no tendrá candidatos propios, de ADN partidario, en ninguna de las listas a diputado nacional y/o concejal de Rosario y Santa Fe capital.

Lifschitz fue a buscar a Pablo Javkin para que sea la cara de la gestión en estos comicios a concejal, sabedor de que una buena parte de los rosarinos le picó el boleto al gobierno municipal. Si se lleva la mirada hacia atrás, se recordará que Mónica Fein le ganó por diez mil votos a Anita Martínez. Y ni hablar de la finísima diferencia con que Lifschitz superó a Miguel Del Sel: por una uña.

Al socialismo no le queda otra que renovar la casa, apelar a la gestión y a la ausencia de episodios de corrupción durante sus gestiones. Sobre esa tríada deberá basar su plan de acción. Por eso, a muchos militantes eternos del partido les corrió sudor frío cuando se enteraron de que en la lista a concejal no sólo no habría un socialista como cabeza de lista, sino que en el cuarto lugar aparecía Lisandro Zeno, un joven que ganó trascendencia mediática por su lucha personal a la hora de enfrentar una dolencia médica. Cambiamos.

En la competencia a concejal, quienes tengan una mínima lectura de la realidad política advertirán que se asoma un panorama bastante similar al de 2013, cuando varias listas resultaron muy competitivas. Al fin, Miguel Cappiello se impuso en la general con, apenas, el 28 por ciento de los votos.

Hoy, el macrismo está pujando otra vez para ganar las elecciones y el kirchnerismo, con Roberto Sukerman, alcanza un voto sumamente competitivo. Pero, además de esas referencias, Ciudad Futura, la UCR en sus diversas variantes, por afuera o por adentro, se sumarán al poroteo general, casi como la izquierda.

Entre el fárrago casi pornográfico de 46 listas compitiendo en primarias, será casi imposible distinguir un solista, cuando lo que suena es una orquesta desafinada. Si entre el ruido se escucha a un distinto, la realidad podría tener un final diferente. Se sabrá.

La elección de Luis Contigiani como primer candidato a diputado significa que la coalición gobernante ha decidido dejar atrás cualquier mercado electoral compartido con Cambiamos y jugar su suerte con un discurso antimacrista.

Contigiani es el principal crítico de las medidas del gobierno nacional, y en su discurrir dialéctico se conjugan todos los verbos del progresismo. El gran problema que deberá superar el ministro de la Producción es el exceso de tránsito en la avenida progresista, y cierto cansancio de la sociedad con los clichés de la centroizquierda. Para que se entienda: además de Contigiani, los candidatos peronistas, los partidos de izquierda, Carlos Del Frade (y siguen las firmas) tendrán un discurso parecido.

Habrá que esperar para saber cuál será el peso específico de Lifschitz en la campaña de Contigiani. Si el gobernador se pone la campaña al hombro, tendrá el oficialismo la ventaja de promocionar sus obras (que son muchas) pero el riesgo de perder ante una nacionalización imparable de la tarea proselitista, que dirá "Macri sí" o "Macri no".

Santa Fe no aparece como prioridad del laboratorio de Olivos a la hora de ganar las elecciones en octubre, al menos por ahora. Aunque, hay que decirlo, el gobierno nacional no se priva de las oportunidades para caer con todo en la provincia, intentando opacar a la Casa Gris. Ejemplo pulimentado: mientras la ciudad se sentía reconocida por los efectos mediáticos que dejó la boda del futbolista Messi, la Policía Federal decidía que era el momento y la hora de apresar a la madre del Pájaro Cantero. A un nivel tan alto del poder no existen las coincidencias.

"Nos viene bien que hayan decidido eso. En el gobierno nacional saben que mejoraron las cosas, los dicen ellos mismos. Y nosotros no nos vamos a pelear con Bullrich con la seguridad, nos vamos a pelear con Macri por esta política económica repudiable", dijo ayer una fuente.

Aparece en el escenario político inmediato del oficialismo provincial santafesino un objetivo impostergable: hacer fracasar los planes de José Corral para llevarse los réditos de las próximas elecciones. Si Albor Cantard triunfa a diputado y un candidato propio derrota Emilio Jatón en Santa Fe, el presidente de la UCR seguiría arriba del ring camino al 2019. Si pierde Cantard y Jaton es el más votado a concejal en la capital, Corral no terminará bien el año, justo cuando dejará la presidencia de la UCR.

No se anduvo con chiquitas el intendente a la hora mostrar las garras: mandó a apagar las luces a Lifschitz en una inauguración y lo sacó de competencia a Jorge Boasso en las primarias de Cambiemos. Cuando se consulta a dirigentes socialistas y del NEO sobre Corral hacen la gestualidad del Cholo Simeone: cuchillo entre los dientes.

La Casa Gris no pierde las esperanzas: ahí repiten como un mantra que "ningún otro gobierno hizo tantas obras en tan poco tiempo". La única encuesta real será el 13 de agosto, día de las Paso.

