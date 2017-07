Hay que saber mentir

Para "Pensar en el Estado" y "problematizar la nación", la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL convoca al especialista en imagen Jaime Durán Barba, quien dictará una conferencia, ahora postergada, sobre su último libro. Se trata del estratega comunicacional que hizo posible el retorno de la política económica de la dictadura por medio de una fenomenal estafa electoral. Políticas de entrega que transfieren enormes riquezas desde los sectores más pobres a los más ricos.

El conferencista afirma que hoy ya no tiene sentido hablar de ideologías. Aunque no ha tenido escrúpulos en afirmar que "Hitler era un tipo espectacular", "muy importante en el mundo", y que había logrado un 90 por ciento de "aprobación" en el pueblo alemán. No importa que esa aprobación se haya obtenido en base a las persecuciones, a un aparato de propaganda con el monopolio de los medios, a la mentira sistemática y al fomento del odio racial contra los judíos.

Salvando los tiempos y las distancias, el "método Durán Barba", que inspira a nuestros gobernantes, tiene mucho en común con el de Goebbels y Hitler, aunque más refinado: monopolio casi absoluto de los medios (a través del grupo Clarín y del control de las redes sociales), blindaje mediático de las noticias inconvenientes (silenciación), repetición de una mentira que "acaba por convertirse en verdad" (orquestación), combinación de una mentira con una afirmación verídica (verosimilitud) y adjudicación de los errores propios al "enemigo". A esto hoy se le llama "posverdad" y consiste en crear y modelar la opinión pública a través de las emociones.

En un video de 2015 está publicada la explicación de Federico Sturzenegger sobre lo que le enseño Durán Barba: que en el debate "no explique nada". "Si vos explicás qué es la inflación, vas a tener que explicar que la genera la emisión monetaria, que entonces deberías reducir la emisión, y que si haces eso tendrías que hacer un ajuste fiscal y entonces la gente va a perder su trabajo".

Se habla de "las mafias", y se mete en la misma bolsa a los narcotraficantes con los abogados laboralistas que defienden derechos de los más pobres. La televisión oficialista repite miles de veces un video en el cual cooperativistas de la Túpac retiran dinero de un banco: ocultan que lo retiraron legalmente de la ventanilla. Se arma un video con declaraciones de un narco en el departamento de una legisladora, para ensuciar a un candidato a gobernador. Un fiscal va con retroexcavadoras a buscar supuesto dinero del lavado a una provincia del sur. No importa que no encuentre nada, esa parte de la información no llega a los televidentes. Así se logra que sean muchos quienes repiten que "se robaron todo" y desvíen su atención de las políticas oficiales antipopulares.

Que la universidad quiera ilustrarse con una charla de esta "mente brillante" no estaría mal en el marco de un "pluralismo ideológico", pero lamentablemente lo que no se escucha en este ámbito son las voces que denuncian a este nuevo tipo de fascismo que avanza en nuestro país y en Latinoamérica.

Hugo Kofman