El gato negro

Cuando pibe era amigo de los vaguitos del barrio de mi abuela vieja. Vivía camino al Saladillo, en una casa chorizo rodeada de plantas y una higuera enorme y panzona que me recordaba al almacenero gallego de la esquina. Iba en bicicleta dos o tres veces por semana. Me daba clases de inglés, tomábamos el té y después jugábamos al truco. De vez en cuando la acompañaba un tío mío, vuelta a vuelta desaparecido. Las alternativas para encontrarlo no eran demasiadas. O andaba arreglando el mundo en un bar con otros habitués o había quedado enredado en unas polleras. En las familias numerosas, se sabe, ocurre como en los pueblos chicos. Siempre hay un loco, un borracho o alguno que nació antes de tiempo y se perdió el último golpe de horno, el que otorga cierta lucidez. La vieja ya no está y visitar la casa no es simple. La gente no es la misma. Los muchachos tampoco. Estos estacionan sus motos en la vereda. El almacén se transformó en un kiosco que los provee de cerveza hasta tarde. Hay gente que pasa rápido y busca su paquetito con disimulo. La clientela varía según los días y los billetes, inexorablemente, van a parar al bolsillo del Corto, el jefe. Cuando tengo que pasar entre ellos no parecen amigables. Una tardecita me topé con el Corto. Me dio conversación y del interrogatorio que amenazó ser al principio todo terminó en amable charla rodeados de soldaditos. Les interesaba la casa. Creían que daba para un búnker donde vender merca y algo más. Por qué no echarle un vistazo ahora, dijo el Corto. No sonó a apretada, pero a esa altura ya lo veía como el enano que era. Vamos, dije. Llegamos hasta el fondo, donde un cañaveral separaba la casa vecina. Esto solía estar repleto de gatos salvajes, les conté. Me tenían podrido. Hasta que agarré a uno y desaparecieron. ¿Qué hiciste? quisieron saber picados por la curiosidad. Había uno negro, grandote. Y con una caña como ésta, dije cortando una, lo acorralé. Se refugió en un hueco de la pared, que es bien ancha. Entonces corrí y puse pedazos de ladrillo y una piedra pesada. Creo que no volvió a salir agregué mientras escarbaba el hueco con la caña. Cayó lo que parecía una bolsa negra y peluda. El gato negro. Momificado y con la boca abierta exhibiendo sus colmillos. Y sí, rematé, yo era algo guacho. Pobre animalito, pero no me simpatizaba. Y me largué a reír. La mayoría se sumó, menos el Corto, que girando apenas la cabeza me dijo que hablaríamos luego. Ese momento nunca llegó. Lástima. Tenía ojos de gato el petiso.