Despierta, Espartaco

Más que nunca hay quienes declaman y reclaman a los cuatro vientos que el principal inconveniente que deben afrontar desde siempre las empresas radica, además de los altos impuestos, en los trabajadores. La cruzada de los poderosos señores feudales contra los esclavos o trabajadores, ya que parecería que es exactamente lo mismo, se inició con fuerza inusitada por parte de quien hoy preside el gobierno del cada vez más endeudado y rifado país. La famosa grieta de la que tanto se ha hablado, no es tal. Es en realidad una herida que no deja de sangrar. Allá por los noventa, cuando una de las tantas crisis a las que pese a todo es difícil acostumbrarse y golpeaba fuerte a los más necesitados, el ahora líder del empresariado más concentrado sostenía que en el país hay que reducir costos y que los salarios son un costo más. Y finalmente llegó para los tecnócratas la oportunidad de aplicar la progresista y antigua teoría que como un tsunami no deja de dar vueltas. Mientras haya un nivel de desocupación para ellos más o menos aceptable, se controlarán fácilmente los salarios. Y nada mejor que los acuerdos de los trabajadores se hagan por empresa, total hay gremios que parecen dormidos o bizcos y lo mejor sería eliminar la afiliación sindical obligatoria. Las vacaciones, tan innecesarias porque debilitan la producción, deberían ser fraccionadas y permitir por fin que se aplique la figura del trabajador itinerante. En cuanto a la industria de los juicios laborales, no son por incumplimientos de pagos de las ART como está demostrado sino por la voracidad de los abogados y sus representados, los obreros, los esclavos. La legislación laboral camina hacia el derrumbe si en las Cámaras se levantan manos sumisas, obedientes, compradas. Ese anhelado marco legal impera ahora en Brasil, y es la envidia del establishment. La flexibilización del mercado de trabajo, como peste contagiosa, tiende a imponerse en buena parte del mundo y claro, no es cuestión de quedarse afuera de ese mundo deshumanizado donde todo tiende a cosificarse. Habrá que seguir los acontecimientos con más atención y, acostumbrarse o no, a consumir restos de pizza rancia con champán sin burbujas de fiestas anteriores. Mientras unos no dicen lo que piensan y otros no piensan lo que dicen, recortes y ajustes solamente harán temblar la viabilidad social.