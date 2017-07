Desde ahora, todo es campaña

Empezó la campaña. No es ni buena ni mala noticia. Como dice Charly García: "Lo que ves, es lo que hay".

En el gobierno nacional no hay demasiadas certezas sobre lo que puede ocurrir electoralmente. Por eso, sí o sí, como un mandato imperioso de la realidad han ordenado que los dirigentes que se han mantenido incombustibles (o algo incombustibles) al desgaste de estos meses salgan a recorrer el país blandiendo la bandera del macrismo. Lo ven por estas horas los santafesinos con las recorridas de Elisa Carrió y de Rogelio Frigerio.

Está clarísimo que el gobierno nacional no va a ganar las elecciones por la economía. Y si las pierde, las pierde por la economía. Es un contraplano que parece contradictorio, pero no lo es. Nadie en su sano juicio podrá decir que la gestión económica de Cambiemos estuvo o está a la altura de lo que prometían en campaña sus popes. No eran muchas promesas, pero sí ofertaban claramente menos inflación, igual consumo, más inversiones.

El nuevo yeite de campaña es: "Si ganamos, el año que viene florecerán las inversiones como flores en primavera". Lo repite como un mantra Carrió, hasta poniendo esa eventualidad en boca de empresarios japoneses. Andá a chequearlo a Japón, podrían decir los opositores.

Expectativas en baja

Aquella especulación del oficialismo en plena luna de miel entre el presidente de la Nación y la sociedad, respecto de que en las legislativas de medio término habría un alud de votos oficialistas que condicionaría a la oposición en las Cámaras legislativas, ya no es moneda corriente cuando se conversa con funcionarios y/o dirigentes del macrismo.

Pero por estos tiempos, hay elementos, situaciones y contextos que marcan a las claras el estado de las cosas. Cristina Kirchner se fue del poder con una imagen negativa altísima y, sin embargo, hoy goza de una centralidad sorprendente. Aún conservando altos índices de imagen negativa. Pero, una buena gestión del gobierno hubiera eclipsado cualquier intento de CFK de ganar ahora las elecciones en la provincia de Buenos Aires. "Al conurbano profundo sólo puede entrar Vidal. Ahí estamos complicados", admitió un diputado nacional de Cambiemos.

Hasta tal punto la necesidad de Mauricio Macri tiene cara de hereje que, dadas las circunstancias particulares del desarrollo del gobierno, la presencia de numerosos desencantados con la política económica fuerza la mirada más que nunca a la ex presidenta. "Es preferible para nosotros mantenernos en tensión con Cristina y que (Sergio) Massa esté lejos. Cada voto que se nos cae iría para él. No sea cosa que tengamos que pelear el segundo lugar con Massa", dijo el viernes una fuente calificada de Cambiemos.

En la estructura de poder de Cambiemos, cuya pirámide está representada por Marcos Peña, no tienen dudas de que al final de la historia, en las elecciones de octubre, el oficialismo derrotará a Cristina, pero que, tal vez, sean necesario votos que en las primarias tomen otra dirección. Como si se tratara de un juego de dos pasos: ahora una gran encuesta y en octubre una especie de ballottage.

La necesidad del oficialismo es tan grande que no anduvieron con sutilezas. En Santa Fe, por caso, dieron por tierra con las aspiraciones de Jorge Boasso de competir en la interna de Cambiemos. Pese a los antecedentes y las charlitas por chat de Boasso con Macri, el gobierno logró despejarle el camino a José Corral. Su delfín, Albor Cantard, será la única franquicia oficial del macrismo.

Con el peronismo chapoteando en el barro, desenfocado y dividido, Macri tiene la mesa servida para ganar las elecciones. Competirá en todas las provincias —salvo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires— con el emblema oficial lo que, de mínima, le permitiría ser primera minoría en el poroteo nacional. Pero no será eso lo que impondrá la tipografía del día después. La marquesina reserva el mejor lugar para el duelo con Cristina.

En Santa Fe, la grieta no tiene razón de ser. Acá gobierna el Frente progresista, el primer candidato a diputado de Cambiemos es un radical que hasta hace 30 días formaba parte de la coalición de gobierno y el peronismo tiene que saldar en las primarias un duelo endogámico entre Agustín Rossi y Alejandra Rodenas. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, lo único medianamente atractivo está en las competencias internas.

Lo que sí está dejando la campaña es una estruendosa ruptura entre el sector radical que encabeza Corral y el socialismo. Es todo un desafío delinear cómo será el futuro entre el gobierno de la provincia y el intendente de Santa Fe. Las estruendosas acusaciones de Carrió contra Antonio Bonfatti, entre otros episodios recientes, marcan una divisoria de aguas casi terminal entre los radicales macristas y el socialismo

"Corral nos corre con un tenedor de plástico. Si le ganamos las elecciones en su ciudad se termina la historia. Le dieron todo lo que pedía porque es el presidente de la UCR. Y eso se termina en diciembre", agregan en la Casa Gris.

El inicio de la campaña macrista permitió observar también los primeros movimientos de la interna entre Anita Martínez y Roy López Molina, un duelo para alquilar balcones de acuerdo a las flamígeras acusaciones y críticas que se vienen formulando, en público y en privado. El viernes todos pugnaban por una selfie con Carrió, como si se tratara de una primera presea.

Esa puja a concejal, sumada a la de Roberto Sukerman-Fernando Chino Rosúa en el Frente Justicialista, y a la de Pablo Javkin-Sebastián Chale en el Frente Progresista irán esculpiendo los días que restan hasta el 13 de agosto.

De ahora en más, todo tendrá sabor y color de campaña. Quedan los lectores formalmente advertidos.

