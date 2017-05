Derechos inviolables

Después de la instalación de la Escuela Pública Itinerante en la plaza del Congreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a mediados del mes pasado, después también de la represión ejercida sobre la militancia docente, Sonia Alesso —secretaria general de Ctera y Amsafé— expresó su preocupación en el programa televisivo del periodista Gustavo Sylvestre, sobre unos dichos del primer mandatario de nuestro país relativos a la protesta y compartió la idea de enfocarlos "discursivamente". Esas palabras —agraviantes, como veremos— habían comenzado a circular en una situación muy particular, de duelo, y en su enunciación reestablecían, implícitamente, el contexto de habilitación política de una discursividad autoritaria anclada en la reposición de un imaginario conservador y patriarcal, tan rancio como aún activo.

Porque cuando el presidente dice, casi en el mismo momento en el que se confirma el horrible femicidio de Micaela García (todavía no había ocurrido el asesinato de Araceli Fulles, ni había retumbado en las redes el mapa temporal que ubica los hechos de violencia machista durante el mes de abril, uno cada dieciocho horas): "Los gremios docentes en vez de dar el ejemplo violan las normas en lugar de cumplirlas", me ofende en mi condición de mujer, profesora y ciudadana. Con un gesto aletargado de insensibilidad y soberbia ignorancia —contemporáneo al devastador instante de constatación de la tragedia de una de nuestras jóvenes, otra vez— se banaliza esta desgracia a todas luces evitable, al tiempo que se agravia la memoria de las luchas por una educación emancipadora y se injuria el trayecto y el esfuerzo fundacional de reconocimiento y sindicalización del trabajo docente. Y de paso nos insultan porque, ¿cómo se denomina a quienes violan?… ¿las normas?... ¿sabrá esta gente de qué está hablando? Estimo que no.

La violación, una de las formas más extremas de violencia total (física, en principio, pero siempre emocional, psicológica y también política) que puede infligirse a un ser humano, sigue siendo —aún ahora, cuando hemos conquistado tantos derechos— una causa de preocupación entre las mujeres: hay que tener cuidado, tenemos que aprender a cuidarnos desde chicas y, también, a transmitir en la adultez la precaución a las más jóvenes sin abandonar por eso la feminidad, el erotismo y la fertilidad de la vida… su vigor, en todas sus expresiones, y el latido de su valor primordial que alberga el amor y el amor a la libertad, bien lejos de los estereotipos. Y si hemos sido víctimas de esta violencia, o alguien cercanamente la ha sufrido, además aprenderemos a renunciar a ese dolor (que guarda secretamente la alegría de la supervivencia) y a seguir adelante con esperanza… aunque sin optimismo, sabiendo ya.

Julio Cortázar, un gran conocedor de las palabras y sus efectos (que pueden ser tan irrespirables como el gas pimienta utilizado para reprimir a los docentes que, expresándonos, pugnaban por la instalación de la Escuela Pública Itinerante el día anterior a las declaraciones presidenciales que comentamos) pronunció una célebre conferencia en Madrid en 1981 saliendo al rescate de las "palabras violadas", aquellas que por su desgaste en la contienda histórica habían perdido brillo y expresividad: democracia, libertad, justicia… entre otras. En el siglo XX —como sabemos, el más sangriento de la historia conocida de la humanidad— las dictaduras del Cono Sur asolaron estos pagos y hacia el final del ciclo, el lenguaje del terrorismo de Estado había calado profundamente en la conciencia social. En la marea negra de los centros clandestinos de detención, el robo de bebés, la tortura, las/os desaparecidas/os, fueron los organismos de derechos humanos los primeros en recuperar la semántica democrática reponiendo la lengua de la solidaridad y, nuevamente, la esperanza… sin optimismo, claro, pero con la enorme responsabilidad de proyectar luz sobre el porvenir.

Ahora, dos líneas en un libreto de acción política escrito sin convicción, pero con intereses precisos, que inmediatamente viraliza en los medios, alcanzaron para reforzar en el discurso social los mecanismos del degradante lenguaje de la intolerancia y ensombrecer cualquier argumento favorable al desarrollo de un diálogo orientado a destrabar un conflicto que comenzó con el incumplimiento del Estado nacional de las leyes vigentes para el financiamiento educativo. Les ofrecería a sus ocasionales autores una clase de consulta, habituales en la Universidad pública, pero creo que no entenderían… además, seguramente en el microclima donde residen tiene prioridad el horario del "personal trainer" o su equivalente actual.

En nuestro mundo, en cambio, coreamos colectivamente, al unísono y todo el tiempo y en las calles y en las plazas y las aulas, la defensa de nuestros derechos, que sostenemos inviolables: luche y que se escuche; ni una menos; vivas nos queremos; nunca más.

