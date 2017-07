Bolsillos raídos, urnas y grieta

Sin entusiasmo popular ni expectativas a futuro, cerraron las listas de candidatos en todo el país. En muchos casos, un aquelarre de nombres sin partido, que terminaron adhiriendo al mejor postor o a la mejor marquesina.

Cambiemos lleva todas las de ganar, aun en medio de un gobierno gris y mediocre, que no logra entusiasmar y que tampoco puede sacar a la economía doméstica del fango. Sin embargo, la división del peronismo, la falta de aptitud opositora, le permite ver el horizonte político con mayor interés.

El oficialismo, con la sigla macrista Cambiemos, es el único que podrá extenderse territorialmente en todas las provincias, con la excepción —créase o no— de la ciudad de Buenos Aires. El temor a Martín Lousteau hace que allí jueguen con otro sello. Ese mismo temor a la potencialidad del ex embajador en Estados Unidos provocó que el único nombre con repercusión política propia —Elisa Carrió— sea candidata en la Capital Federal.

A tal punto la estrategia es potenciar un plebiscito "Macri sí" o "Macri no", que los nombres desconocidos, sin peso político propio, son una constante como cabezas de lista de Cambiemos.

Incluso, en provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, aparecen Esteban Bullrich y Gladys González, dos personajes absolutamente desconocidos y carentes de carisma alguno para el gran público. El que gana, si gana, es Cambiemos. El que gana, si gana Cambiemos, es Macri.

A esta altura del partido, quienes creían que el gobierno se impondría en las elecciones de mitad de mandato por el peso de la economía, se ha equivocado fieramente. Los sectores más pobres son más pobres que hace dos años y, en esas barriadas del conurbano bonaerense, hace pata ancha Cristina Kirchner.

Aquellas expectativas de inicio de mandato, cuando la inflación crecía como una mancha de humedad pero la mayoría creía en un bienestar económico individual alcanzable en poco tiempo, ya no están. Bien podría utilizarse como proclama irónica, la consigna que apareció escrita en algunas ciudades brasileñas, en la década del 80: "Basta de realidad, queremos promesas".

La presencia de Cristina como candidata le divide en tres el voto peronista al gobierno. Macri se da todos los gustos, al punto de llevar como primera candidata a diputada a la Hormiga Ocaña, una especie de Twitty Carrario de la política, con polleras. Si se hace un mapeo por el resto de las provincias se verá que no hay grandes nombres, de esos relevantes.

Curiosamente, la apuesta de Macri es una excepción a la regla del resto de los partidos políticos, que han desaparecido como ordenadores exclusivos de las candidaturas. Si lo que importa en la oposición es colar algún nombre conocido por sobre la organización, en el oficialismo lo que importa es el equipo por sobre las individualidades. El único nombre será el de Macri. Y el de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Más temprano que tarde las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) serán la única encuesta pulimentada de los más y los menos. Por eso, Cristina tratará de que los comicios de octubre operen como un ballottage. Algo a lo que ahora no quieren apostar en el laboratorio de Olivos. Allí todo es "divide y reinarás".

Si Florencio Randazzo hace una mala elección en agosto, podrá estar sepultando a las catacumbas al histórico Partido Justicialista, con severos riesgos de quedar cuarto en lo que fue la provincia peronista por excelencia. Es más, si el ex ministro del Interior de Cristina, que ahora no quiso hacer un frente con Cristina, tropieza en las primarias, su espacio podría quedar más vaciado para la elección general. Poco ha quedado ahí de "movimiento nacional organizado".

Se jugará todos los porotos Sergio Massa, quien necesita ganar o quedar detrás de Cambiemos para poder sobrevivir a las elecciones de mitad de mandato. Massa necesita repetir su performance de 2013, cuando derribó el sueño demencial de "Cristina eterna". Lo del ex intendente de Tigre es siempre cortoplacista. Allí radica su ganancia y su pérdida política. Todo es ahora, todo es aquí. Por eso, una parte de la sociedad lo rechaza y no lo ve como un actor de largo plazo que ofrezca garantías.

Todos los analistas políticos y económicos sostienen que la economía no será un factor a favor del gobierno. Esta vez, no contará con el voto bolsillo, algo casi inaudito en la política argentina. El consumo sigue en el peor de los mundos, la desaceleración de la inflación no se siente demasiado en los supermercados. Tampoco a la hora de pagar los servicios públicos.

Y es aquí donde hay que ofrecerle al lector información sobre la marcha de las encuestas. En cualquier sondeo que se haga en la provincia de Santa Fe o Rosario, el sello Cambiemos marcha al frente del resto. No es un porcentaje para tirar manteca al techo, pero sí demuestra un nivel de adhesión sorprendente. Máxime si se compara con estos tiempos de bolsillos raídos.

Un sector muy importante de la sociedad no sólo quiere terminar con el kirchnerismo, sino que ha encontrado en el macrismo una válvula de escape al peronismo. Habrá que esperar para saber si Macri es sólo un presidente de paso entre dos gobiernos peronistas, o si el no peronismo llegó para quedarse.

En todo caso, el oficialismo deberá trabajar para evitar la lápida que involucra a los gobiernos no justicialistas, desde 1983 a esta parte: "Aquí yace una vieja y eterna promesa". Por ahora, la dispersión opositora es el único alivio. La economía sigue sin dar respuestas.

