Omar, un ejemplo a seguir

Para quienes habitualmente utilizamos la Calle Recreativa, y en nuestro circuito transitar bulevar Oroño forma parte de tal rutina, no nos resulta extraño al llegar a la intersección con Jujuy, encontrarnos con un simpático personaje que le pone con pequeñas sutilezas, un toque de humor basado en ingenio y ocurrencias. La única referencia que obtuve mientras me demoré en mi marcha esperando que nos autorizara a cruzar, es que se llama Omar, y forma parte de los inspectores de Tránsito a los cuales se les asigna el control de esa esquina los domingos. Su nombre resultó fácil advertirlo, debido a que en los segundos que duró la espera, hubo quienes lo saludaron aludiendo conocerlo. Comienza su minishow cuando detiene el paso peatonal para dar lugar a los vehículos. Desde una orilla a la otra, con su voz potente indica drástica pero gentilmente a los transeúntes que desprevenidos esperan "pasando" la senda perfectamente delineada poniendo en riesgo su integridad física (no precisamente en ese momento debido a que por su presencia, los conductores pasan con total sigilo), dando una didáctica enseñanza y evidenciando que quienes cruzan a pie también forman parte del tránsito. Cuando detiene el paso de los coches para reanudar la marcha del puñado de ciclistas y caminantes que agrupados esperan su orden, es allí cuando hace gala de su seductora gracia con algunos gestos tan inverosímiles como jocosos. Doy ejemplos: felicitar o reprender a un pichicho que viene de la correa de su amo según el comportamiento durante el cruce (por supuesto sin mirar al humano). Gratificar a un niño con un caramelo por haberle dicho al mayor que lo acompaña que espere en la senda peatonal, o sencillamente, darnos una lección de reglas a los distraídos que violamos las más elementales normas de convivencia en el tráfico ciudadano, siempre con un carismático respeto. Muchas veces se utiliza este espacio para quejarnos por el accionar de un inspector municipal, pero cuando quien orgulloso viste su uniforme al rayo del sol veraniego o en las gélidas mañanas de julio, con la sonrisa estampada y la actitud propia de los grandes, no podemos soslayarlo. Este "señor" debe jubilarse haciendo docencia para con sus semejantes que se inician para que podamos disfrutar de muchos "Omar" en nuestra querida ciudad. Gracias querido inspector por tu buena onda.

Necesito urgentemente una mano

Hoy es un día para pensar en todos los que me trataron bien. Desde niño hubo personas que marcaron mi niñez con actos de bondad, que me hicieron creer que los héroes eran seres humanos próximos que se acercaban y me rescataban. Mis salvadores de la infancia me dieron esperanza y sueños, me llenaron de ilusiones que hoy me impulsan a poner el hombro diariamente buscando una realidad mejor. Siento que la falta de trabajo lleva aparejada la sensación de indignidad, de mucha tristeza e impotencia. Vivo con amargura pero no quiero estar así. Quiero creer, vivir y amanecer con una pizca de alegría. El día a día es la suma de muchos momentos de frustración sistemática, sin importar la coyuntura ni el eslogan que acecha contra la esperanza. La vida se interpuso para que no estuviesen a mi lado, desde pequeño, los seres más queridos, mis padres. A pesar de eso no he vivido resentido, mi sufrimiento es el motor que me impulsa a luchar. Cuesta, duele. ¿Cómo revierto la imagen que mis hijos tienen de mí si no puedo llevarles un plato de comida dos veces al día? Las pocas veces que tuve herramientas de trabajo me las robaron, ni la Justicia pudo recuperarlas, me dejaron en el piso. Necesito ayuda para ser un fuerte sostén, para trabajar, mi celular es 153 800051. Quiero ser un padre para ellos, alguien que ellos admiren, al que quieran a su lado. Pido a Dios que nos ilumine. Muchas gracias.

¿Realmente

sabemos amar?

En el colegio secundario Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires se impartió "educación sexual". Pero en realidad, el tema principal giró sobre cómo no quedar embarazada. Se aconsejó tomar "la píldora del día después" (abortiva) sumando la otra droga para asegurar el efecto de la primera. Muchos padres reaccionaron, por eso se difundió la noticia. Para ese profesor, educar es cuidar el útero. ¿Dónde dejamos los sentimientos, la dignidad, la manipulación en nombre del amor, el educar para el fortalecimiento de la persona y así construir un amor fuerte y duradero? También leí en Cartas de los Lectores que lo material, el dinero, las cosas, hacen feliz al niño, no permitiendo nacer a aquellos que podrían estar fuera de ese concepto. Es decir, vivir en la miseria o pobreza. ¿Quiénes somos para profetizar el futuro de una vida? Jamás olvidaré a una alumna que tuve en cuarto grado. Discutía con una compañera, y cuando me acerqué dijo: "Señorita, ella se burla de mí porque mi guardapolvo está remendado. Pero, sabe, yo la tengo a mi mamá todo el día, y ella me cuida, hablamos y jugamos con mis hermanos. Ella tiene a su mamá y un hermano, sólo de noche". Me impresionaron los valores de ese hogar, ya que la vi segura y feliz. Un primo que tenía muchos años me dijo: "Todo lo que cuesta dinero, es barato. Aquello que no se puede comprar es caro", y sonriendo agregó: "El amor, la paz, la amistad, la unión". Gracias querido primo Lito.

El Chacho Coudet debería quedarse

Soy de la opinión de que Coudet no tendría que irse como técnico de Rosario Central. Llevó a su equipo a ser tenido en cuenta por su buen juego, y aunque los resultados no lo acompañaron tanto últimamente, Central nunca renunció a lo que predica este entrenador y que suele verse en la cancha. ¿Quién, hoy por hoy, le juega de igual a igual una final a River y le marca tres goles? Los tres en absoluta concordancia con un buen desempeño que permitió llegar a que se concretaran en jugadas bien hilvanadas y que no fueran de casualidad. Sólo cierta torpeza de algunos defensores que no son los que tuvo en el pasado Coudet pudieron permitirle a River, que nunca jugo bien y casi no inquietaba, lograr cuatro goles. De un más que seguro 4 a 2 y jugando bien, Central, por dos jugadas afortunadas de River, pasó a perder increíblemente un partido que casi tenía ganado. Por lo demás, absurdo penal cobrado por el juez que significó el primer empate de River, creo que la única vez en que puede interpretarse que el árbitro perjudicó al equipo rosarino. Siempre es doloroso perder, pero cuando se pierde más por fortuna del rival y errores propios, que por méritos del contrincante y jugando bien, eso puede considerarse como lo más valioso.

N. de la R. Tras la derrota contra River Plate en la final de la Copa Argentima disputada en Córdoba, Eduardo Coudet anunció su decisión de "dar un paso al costado" en la conducción técnica de Rosario Central.

Ejemplar gesto

de un empresario

Hace aproximadamente dos meses se nos rompió la bacha del baño de nuestro domicilio, en realidad se destruyó por completo el receptáculo del agua y quedó como un "yenga". Una bacha muy linda que compramos hace un poco mas de cinco años en una casa de venta de materiales para la construcción de Rosario cuando estábamos refaccionando la casa para la llegada de nuestra segunda hija. Consultamos en donde la compramos si había alguna solución y nos dijeron que no, como era lógico, ya había pasado mucho tiempo y no habíamos conservado la factura de compra. Entonces buscando por internet la misma bacha para conocer su costo actual di con el fabricante y los datos para contactarlo; la firma Acceco. Les envié un mail contándole del problema con fotos y les solicité algún dato o persona para repararla. Grata fue mi sorpresa cuando a los 25 minutos recibo una llamada de Buenos Aires del titular de la empresa y me pide disculpas por el problema, que lo que nos ocurrió no tendría que haber pasado; y que me iba a enviar una bacha nueva, algo que ya cumplió la semana pasada. Agradezco al señor Jorge Borisomik, y les recomiendo si tienen que comprar accesorios para el baño la firma Acceco, porque además de ser muy lindos los productos, los dueños son buena gente, ya que el gesto que han tenido con nosotros no es habitual en estos días.

Los nombramientos

de Donald Trump

John Kelly, ex jefe del Comando Sur que dirige los operativos militares en Latinoamérica, fue elegido por el presidente electo Donald Trump como su futuro secretario de Seguridad Interior. De esa forma, se convertirá en el tercer general en formar parte del gabinete del magnate inmobiliario. De ser confirmado por el Senado, Kelly pasará a ser el responsable de hacer cumplir las leyes migratorias y controlar las fronteras, temas considerados centrales por Trump. Con anterioridad a tener en sus manos el Comando Sur, el experimentado general Kelly tuvo a su cargo la dirección de las tropas norteamericanas en Irak entre 2008 y comienzos de 2009. Mientras tanto, Trump, consciente del error que había cometido al hablar por teléfono con Tsai Ing-wen, primera ministra de Taiwán, designó como embajador en China a un viejo amigo del presidente Xi Jinping, el gobernador de Iowa, Terry Branstad. En las últimas horas la prensa dio a conocer la decisión del magnate inmobiliario de haber nominado a Scott Pruitt, fiscal general del estado de Oklahoma, para hacerse cargo de la Agencia de Protección Medioambiental. Lo notable del caso es que Pruitt, además de haber criticado con dureza a dicha institución, es considerado una figura muy cercana a empresas de hidrocarburos.

