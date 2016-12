Ollanta Humala será interrogado por lavado de activos

El ex presidente peruano Ollanta Humala será sometido en enero a un primer interrogatorio de la Fiscalía por un supuesto lavado de activos hecho con dinero de su Partido Nacionalista Peruano (PNP). Humala, fundador del PNP, tendrá que presentarse en una fecha aún no determinada ante el fiscal del caso, Germán Juárez, quien ya lo interrogó como testigo pero decidió ahora investigarlo después de que el ex mandatario admitiera que manejó fondos del partido durante las campañas de 2006 y 2011. El cambio de condición hace que Humala, que dejó el cargo en julio, esté ahora bajo comparecencia restringida, lo que implica que necesita permiso de un juez para cambiar de domicilio o salir del país, además de que debe pagar una caución de 15.000 dólares y tiene que firmar cada mes un acta en un juzgado. La hipótesis del juez apunta a que Humala, su esposa Nadine Heredia y personas de su entorno lavaron el dinero para usarlo en forma lícita, lo que es negado por el ex presidente, que se dice perseguido político.