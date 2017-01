Ola de repudios por la exclusión de las islas Malvinas de un mapa argentino

El Ministerio de Desarrollo Social nacional excluyó del mapa argentino a las islas Malvinas en una tarjeta de salutación por el Año Nuevo y generó el repudio de veteranos de la guerra de 1982 y de dirigentes del kirchnerismo, que acusaron al gobierno de "ponerse del lado del usurpador".

A media mañana de ayer, la cartera que conduce Carolina Stanley pidió "disculpas por el error", que atribuyó al "departamento de diseño", mientras la funcionaria mantenía silencio respecto de la polémica.

"Que 2017 nos encuentre unidos y en paz. Feliz Año Nuevo", indicaba una tarjeta que Desarrollo Social difundió en las redes sociales el sábado pasado, con una imagen de la Argentina pero sin las Malvinas en el Atlántico sur.

Gustavo Pirich, de la Asociación de Combatientes de Malvinas, criticó al gobierno: "Me parece terrible, pero no es el único tema que nos preocupa respecto de la soberanía".

"El martes (por hoy), a las 17.30, haremos una movilización a la Plaza de Mayo porque nos parece que están avanzando muy fuertemente para remover todos los obstáculos que dificultan el desarrollo de los kelpers", criticó el veterano de la guerra de 1982.

La polémica por el afiche se conoció un día antes de cumplirse 184 años de la ocupación británica del territorio insular.

A propósito del aniversario, la Cancillería ratificó ayer "los imprescriptibles derechos de soberanía" argentina sobre las islas Malvinas y del Atlántico sur y reiteró su llamado a Gran Bretaña a "profundizar el diálogo" para resolver el conflicto.

"El pueblo y el gobierno argentino reafirman una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de la República sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", transmitió la Casa Rosada con motivo de cumplirse hoy 184 años de la usurpación británica.

Por su parte, la ex embajadora ante el Reino Unido de la administración kirchnerista Alicia Castro sostuvo que quedó "consternada por ver un mapa mutilado, podado".

"Normalmente lo hacen los británicos, pero nunca he visto que un gobierno publique un mapa sin las Malvinas", agregó la otrora diplomática.

En ese sentido, Castro denunció: "Tiene que ver con la política de desmalvinización y de entrega del gobierno. El acuerdo que firmaron en septiembre pasado (la canciller Susana Malcorra y su par inglés para la región, Alan Duncan) plasma la voluntad y la pretensión británica de remover todos los obstáculos para el desarrollo económico de las islas en lo que hace a exploración y explotación de petróleo, pesca y navegación".

Según Castro, el gobierno argentino "concedió en ese acuerdo" lo que le pedían "los británicos cuando iba al Foreign Office". Y resaltó que "ese era su deseo y es lo que han concedido en un acuerdo".

Los ecos

En las redes sociales, usuarios que respondieron a la publicación de Desarrollo Social hicieron hincapié en el hecho de que Puerto Argentino se llama, para los británicos, Port Stanley, el apellido de la titular de la cartera.

"Nuestras disculpas por el error del departamento de diseño en el saludo de fin de año", se defendió Desarrollo Social, a través de un mensaje también publicado en Twitter.

Por su parte, Stanley también consignó el sábado el saludo en su perfil en Twitter y, hasta anoche, lo mantenía sin comentarios sobre la gaffe.

Fuerte rechazo desde Rosario

El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario repudió ayer "con mucha impotencia y dolor" la exclusión del mapa argentino de las islas Malvinas por parte del Ministerio de Desarrollo Social nacional. "Invitamos a los argentinos a pedir la renuncia de la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por no estar a la altura de la responsabilidades que requiere un ministerio como el que ella encabeza", enfatiza el texto de la organización, que concluye: "Creemos que en las cuestiones de Estado no se permiten errores como este".