Lunes 23 de enero. Junto al mar. Tal vez, como en la mayoría de los casos, una definición común nos acerque afinidades. "Oficio es el trabajo habitual que realiza un individuo a través de su esfuerzo físico o destreza manual...". Hay oficios que el verano reformula para bien.

Con una población estable de 600/800 mil habitantes la cantidad de bares y restaurantes es una, como las farmacias y la cantidad de aspirinas que se consumen.

Cuando cada 15 días aparecen 700.000 clientes, favorecedores y amigos diferentes el asunto se complica. Mayor stock de protectores solares y/o cervezas.

Hay un estimado de las apendicitis posibles, para que no se conviertan en peritonitis y urgencias peligrosas, pero otras cuestiones encuentran un crecimiento desmedido. Previsible, pero de imposible solución.

A todos nos crecen las uñas de los pies. Los pedicuros o podólogos se encuentran con un reloj y un almanaque que no es de goma. Son 300 pesos cada media hora para la silla / sillón, siempre tibia desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche.

"Disculpe señor no atendemos a quien no conocemos. No damos turnos en vivo, debe llamar por teléfono. Tenemos la verja cerrada porque sólo trabajamos con clientes y no vendemos productos a clientes ocasionales..."

La matemática es simple. Turnos de media hora por 13 horas suman 26 turnos diarios. A 300 pesos el turno el día colecta 7.800 pesos. El tiempo de cosecha lo estimamos en 70 días del verano turístico. Suman 546.000 pesos. Si es una pareja la que trabaja (dos sillones) estamos hablando de un millón de pesos. Atendidos por sus propios dueños los sitios de pedicuros no tienen colas ni facturas, solo alivios.

"El masaje que usted pregunta es el simple, dura 20 minutos. Si no hizo la reserva no tenemos lugar hasta las 14... (eran las 10 de la mañana) para los mas completos, con aceites esenciales y mini ejercicios de relajación, no tomamos en el momento. Cuestan 700 pesos y duran 50 minutos"... el profesor trabaja sobre las articulaciones, es diferente. Están todos los turnos tomados por esta semana. Tiene un costo de 900 pesos pero usted no vuelve por 15 días, aproximadamente... y si... trabaja su cuerpo por 25 minutos exactos. Después hidroterapia, que está incluída... un baño con agua tibia, claro, no muy caliente... eso... si, muchos llegan a las vacaciones muy contracturados, a otros el propio viaje termina por dejarlo con los músculos endurecidos, imagínese..."

Que peluqueros/peluqueras sepan que el verano es un tiempo diferente; pelos que se resecan, se mojan, se decoloran, se ensucian y que aumente la clientela por las ganas de cuidarlos es parte del juego de las vacaciones, las pulsiones sobre la belleza. La manicuría, las uñas recortadas y pulidas van coladas, son parte del clásico combo de belleza, como alumbrado, barrido y limpieza.

El verano, mas allá del diferente color que queda en la piel después de una semana de protector 50, tiene oficios que encuentran eso, una salida laboral que no viene mal a ninguna economía familiar.

Hay otro extremo. Como siempre. Por la noche mínimos papeles definen a los "volanteros". Un oficio imposible de imaginar si no se piensa que 600.000 personas deben enterarse del espectáculo, del restaurante, del 2x1 en teatros presentando, justamente, ése papelito que reparten con esfuerzo, por todas partes, desde que el sol lo permite hasta bien entrada la noche.

"Les pago el valor de una entrada mínima a cada uno... cuesta 200 pesos la mas económica. Tengo cinco volanteros en la semana y 10 en el fin de semana. Se conocen entre si. Hay cuatro que son familia... llevan un mango a la casa y a mi me sirven...calculá, imprimo 300.000 volantes por temporada, sin los volanteros sería diferente...necesito un rinde del 10%...reparten desde las 6 de la tarde"

Doscientos pesos por día. Otra economía. Otro oficio. El mismo verano.