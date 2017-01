Ocaña aseguró que el audio de Cristina con Parrilli confirma "la forma de gobernar con careptazos"

"Uno siente vergüenza ajena. Está clara la forma de gobernar con carpetazos, de armar causas judiciales", señaló Ocaña en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, en la que aseguró también haber sido víctima de esa metodología "en el 2009, con la causa de la mafia de los medicamentos".

En este marco, aseguró que, en el mundo, los organismos de Inteligencia "cumplen otra función relacionada con la defensa, con la persecución de delitos complejos".

De esta forma respondió en referencia a su opinión sobre del audio que trascendió ayer públicamente de una conversación entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli, en la que la ex mandataria hace referencia a causas "armadas" -rápidamente se corrige y dice "presentadas"- contra el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso.

El contenido de ese audio forma parte de una denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan para que se investigue a la ex presidenta y al ex titular de la AFI por presunto "abuso de autoridad", que recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Franco Picardi.

Respecto de la función de la otrora Secretaría de Inteligencia, en la entrevista que concedió esta mañana, Graciela Ocaña -denunciante en distintas causas contra funcionarios kirchneristas- destacó la necesidad de que, en el país, "se dé una discusión sobre los servicios de inteligencia".

De hecho, sostuvo que, en su caso, peleó "durante años para que se modificara la Ley de Inteligencia" porque -argumentó- "el Congreso Nacional nunca ejerció el control".

"Todo lo que pasa, con el tema Gustavo Arribas (actual titular de la AFI, denunciado por el cobro de una suma de dinero por parte de un operador vinculado con la investiga empresa brasileña Odebrecht), merece que se dé una discusión sobre los servicios de inteligencia en la Argentina", sostuvo Ocaña.

