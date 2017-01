Obolo está cerca de ser el tercer pasajero

Hay avances en las tratativas de Ñuls para cerrar el arribo del delantero

Mauro Obolo es el delantero apuntado por Newell's y que está a un paso de ser rojinegro. Y no habría que descartar que en las próximas horas haya un avance para definir su arribo a la entidad del Parque, siempre y cuando no surja ningún imprevisto. "Hay muchas posibilidades que se concrete", le aseguró a Ovación una fuente cercana a las negociaciones que se vienen llevando a cabo hace algunos días. Y todo parece indicar que está muy cerca de concretarse.

Con la pérdida de Mauricio Tevez por lesión (debido a esto la Lepra consiguió un cupo extra) y la partida de Mauro Matos, quien hoy rescindirá su contrato (ver aparte), el técnico Diego Osella solicitó la incorporación de un centrodelantero para ser la alternativa de Ignacio Scocco. En la actualidad Nacho es el único atacante con el que cuenta y el entrenador pretende otro más de experiencia y recorrido. Igualmente, el juvenil Matías Tissera estará dentro del plantel de primera división con el fin de pelear para ganarse una oportunidad en la máxima categoría.

Obolo (35 años) dejó Belgrano después de jugar un largo tiempo y su despedida fue frente a Central, en el Mario Kempes, justo el mismo día en que Juan Carlos Olave colgaba los guantes. "Espero una oferta que me seduzca y que sea interesante. No tiene que ver con la categoría ni con el club que me llame; veo el interés por mí como jugador y es lo que valoro", declaró el atacante tras su partida de la entidad Pirata tras cumplir con su contrato.

En el celeste, en su segunda vuelta a la institución, jugó cincuenta partidos y marcó sólo seis tantos, aunque considera que aún tiene mucho para dar en el fútbol y estaba a la espera de un llamado. Newell's, ante las bajas antes mencionadas, apuntó su nombre y la condición de "accesible dentro de la débil economía leprosa" fue a la carga con el fin de seducirlo. Y todo parece indicar que su arribo estaría más que cerca más allá de que Olimpo también haya apuntado al atacante.