Obama dejó Washington con su familia a bordo del helicóptero presidencial

Trump, el vicepresidente Mike Pence y sus esposas despidieron a los Obama desde las escalinatas del Capitolio.

El mandatario saliente viajó hasta la base Andrews de la Fuerza Aérea, a unos pocos kilómetros de la capital, donde habló ante miembros de su equipo y militares antes de partir hacia California a descansar unos días junto a su familia.

obama1.jpeg Barak Obama dejó hoy de ser presidente de los Estados Unidos.



"Ustedes demostraron la fuerza de la esperanza", señaló Obama, en referencia al eslogan de su campaña de 2008, tras la cual se convirtió en el primer presidente afroamericano de la historia del país.

"Nuestra democracia no son los edificios, no son los monumentos, son ustedes queriendo trabajar para hacer las cosas mejor", manifestó el saliente mandatario, que dejó hoy la Casa Blanca después de ocho años.

"Fuimos su cara y a veces su voz. Nunca se trató de nosotros", apuntó. El público presente festejó las palabras de Obama y coreó el famoso "Yes, we can!" de la campaña.

La pareja viaja hacia Palm Springs, en California, donde estará un par de días de vacaciones junto a sus hijas Sasha y Malia. De todas formas, la familia Obama no se irá del todo de Washington, al menos no en lo inmediato, ya que vivirá en la capital para que Sasha pueda terminar allí la secundaria.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dejó hoy Washington junto a su mujer Michelle a bordo del helicóptero presidencial, que partió del este del Capitolio tras la asunción de Donald Trump.