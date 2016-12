"Nunca en mi carrera policial viví una situación como la de ayer en Corrientes"

“Nunca en mi carrera policial viví una situación como la de ayer”, dijo el máximo jefe de la policía antinarcóticos de Santa Fe, José Mario Moyano. “Me informaron que quedaba detenido cuando estábamos cumplimentando allanamientos siguiendo un mandato de un juez federal. Pero cuando preguntaba los motivos respondían con evasivas o me indicaban que luego me dirían”, dijo el jefe policlal que ayer comandó a 80 efectivos santafesinos que concretaron, en medio de una fuerte tensión, ocho allanamientos con cuatro detenidos en la ciudad de Goya.

Moyano, titular de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA), llegó esta mañana a la ciudad de Santa Fe, luego de haber pasado seis horas demorado en una oficina de guardia de la Unidad Regional II de Goya. Sobre la intensa y aún confusa jornada de ayer, contó que el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, le exigió en forma enfática que dejara libres a los testigos civiles del procedimiento, cuando se allanaban dos casas de la calle Chile al 1000.

"No era un operativo caprichoso dado que secuestramos material estupefaciente, armas de fuego, teléfonos móviles y hubo cuatro personas detenidas"

"Yo le contesté que no estaban privados de la libertad sino actuando bajo carga pública en virtud de las órdenes de un juez federal. Los testigos eran 16 en total, dos por domicilio allanado. Todos ellos fueron tratados con educación y respeto y pudieron comunicarse con sus familiares porque tenían sus teléfonos celulares. Y no era un operativo caprichoso dado que secuestramos material estupefaciente, armas de fuego, teléfonos móviles y hubo cuatro personas detenidas", afirmó el jefe policial.

Los allanamientos fueron concretados, contó Moyano, en medio de una atmósfera de inquietud, dado que unos 60 policías tácticos correntinos rodearon los lugares donde los efectivos santafesinos hacían los allanamientos. "Fue un momento de gran tensión porque los policías bajo nuestras órdenes se sintieron agredidos. Estábamos allí no de paseo sino cumpiendo órdenes judiciales. Tuve que serenar a algunos de nuestros empleados pero el asunto no pasó a mayores", dijo Moyano.

Embed Nuestra policía cumplió con entereza un procedimiento contra el narcotrafico. No se dejó presionar y actuó con decisión y respaldo legal. — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) 22 de diciembre de 2016



El jefe policial indicó que cuando terminaron de labrar las actas respectivas le informaron que quedaba detenido. "Primero me trasladaron a la Jefatura de Unidad Regional II de Goya. Yo preguntaba si me tenían allí en calidad de detenido, demorado o en comparendo, pero no me decían. Primero me indicaron que me habían acusado de privación ilegítima de la libertad de los testigos. Luego se entrevistaron conmigo los fiscales (Patricio) Paliza y (Guillermo) Barry. Me preguntaban cómo había sido el procedimiento, qué resultados había tenido pero no me sabían decir por qué razón estaba yo ahí demorado".

Finalmente a las 18 le informaron que la jueza de instrucción 6 de Corrientes Elizabeth Ferreyra le había abierto una causa por privación ilegítima de la libertad en razón de la denuncia de los padres de uno de los requeridos como testigos. "Firmé el acta y me fui. Me dijeron que habrá una citación para retornar para responder por la imputación. Por supuesto que en ningún momento se privó de libertad a ningún testigo. Se les explicó por qué estaban allí, el trato fue respetuoso y estaban allí comunicados"