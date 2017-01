Nuevos casos de estafas con el cuento del tío del cambio de billetes de cien pesos

El cuento del tío se reinventa, recicla y cada tanto reactiva modalidades ya conocidas en el mundo de las estafas. A partir de varios casos ocurridos en las últimas semanas y que se están investigando, la Fiscalía Regional volvió a alertar sobre llamados telefónicos realizados a domicilios de adultos mayores por parte de personas que se hacen pasar por un familiar o conocido y les advierten que preparen los billetes de 100 pesos, tanto viejos como nuevos, porque dejarán de circular. Entonces, continúa el ardid, para no perder ese dinero, los billetes obsoletos deben ser entregados y a tal fin el falso familiar avisa que un contador pasará por la casa de la víctima a retirarlos.

Según fuentes de la Fiscalía entre el mes pasado y lo que va de enero se denunciaron nueve casos, por lo que no se descarta que se hayan consumado más estafas. En ese marco, desde la dependencia recomendaron que ante una llamada telefónica de ese tenor hay que cortar la comunicación y realizar la denuncia, además de recordar que los billetes en cuestión siguen siendo vigentes.

Meses atrás la Fiscalía había emitido una recomendación similar sobre esta modalidad que ya en 2012 ya había tenido una versión similar. En ese momento, el cuento indicaba que los billetes con el rostro de Julio Argentino Roca iban a dejar de circular y sólo comenzarían a tener validez los que exhibían a Eva Perón.

Mutante

El "cuento del tío" es una modalidad delictiva que suele mutar a medida que se va dando a conocer y la calle se va quedando sin víctimas capaces de creer en esa versión y caer en el engaño. Además, en los casos en los que los timadores son apresados e incluso condenados, no pasan muchos años hasta que salen en libertad y están en condiciones de retomar la actividad.

Hasta hace un tiempo el panorama estaba dominado por los falsos secuestros telefónicos conocidos como "virtuales" y consistían en convencer a quien atendiera el teléfono de que tenían a un familiar suyo secuestrado para exigirle la entrega de bienes como rescate. Pero otra modalidad habitual en los últimos es la del cambio de billetes. Como suele suceder en este tipo de delitos, el engaño busca blancos fáciles y vulnerables, muchas veces adultos mayores que vivan solos.

Según las fuentes que trabajaban en los casos denunciados en los últimos meses, los timadores suelen realizar inteligencia previa en busca de sus víctimas, para saber sobre sus vidas privadas y entorno familiar. Entonces comienza a desplegarse el despojo.

El ardid consiste en hacer un llamado telefónico a la línea fija de domicilios donde vivan ancianos y hacerse pasar por un familiar o amigo cercano. Para darle cierta credibilidad, aportan referencias y datos sobre el entorno. Y entonces avanzan y le manifiestan al desprevenido vecino que los billetes de 100 pesos, tanto nuevos como viejos, dejarán de circular a la brevedad y carecerán de validez, por lo cual es necesario cambiarlos.

Una vez que logran convencerlos, coordinan que pasará por el domicilio un supuesto contador amigo de la familia, quien recibirá los supuestos billetes sin valor y los cambiará por nuevos de 200 y 500 pesos.

Pero desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) remarcan que todo es parte de una estafa, ya que el billete de 100 pesos es moneda válida, vigente y circula con normalidad. Por eso, ante la reiteración de denuncia de casos que están bajo investigación, se recomienda que ante cualquier llamado telefónico con esas características directamente se corte la comunicación y se radique la denuncia (ver aparte).

Chips prepagos

Los casos recientes cayeron en manos de la fiscal de delitos NN (imputados no individualizados) Verónica Caini, quien ordenó una serie de medidas que apuntan a determinar la ruta de las llamadas y desde qué líneas se realizaron.

El año pasado las autoridades pusieron en alerta a la población por varios casos idénticos. En ese momento se reveló que por lo general las comunicaciones se establecen desde teléfonos celulares "con chips prepagos de los que no hay datos de quien lo compra", una situación grave ya fue advertida por los fiscales de distintas unidades, ya que los hampones apelan a ese vacío legal para ampararse en el anonimato.

Reciclaje

Si bien las fuentes no brindaron detalles acerca de las últimas denuncias, se sabe de casos en los que los estafadores logran alzarse con jugosos botines. En septiembre de 2012 hubo dos hechos similares. Una jubilada de 84 años vecina de Echesortu entregó 20 mil pesos luego de recibir un llamado de un hombre que dijo ser su nieto. Y si bien la voz no le resultó familiar, no pudo evitar caer en el engaño, lo que da la pauta de la confusión que son capaces de generar estos timadores en sus víctimas. Así, minutos después de recibir el llamado, la mujer entregó a un falso contador que pasó por su casa los billetes que había ahorrado durante años, que le prometió que los cambiaría en el banco por los nuevos y regresaría a llevárselos.

Por esos días, una mujer de 85 de la zona de Alberdi recibió un llamado similar y para los pesquisas pudo tratarse del mismo cuentero. En ese caso, según consignó entonces este diario, la jubilada creyó que había hablado con su nieto y terminó entregando al estafador no sólo 11 mil pesos en billetes de cien sino también 10 mil dólares.

Con matices, y tal vez sobre la base de que el público siempre se renueva, este cuento del tío está empezando a escucharse de nuevo.

