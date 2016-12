Amy B Key es la carta ganadora en Palermo

La yegua Amy B Key, con la monta del jockey Rodrigo Blanco, es firme candidata para ganar hoy el Clásico República Oriental del Uruguay, una prueba de 1.400 metros con un premio de 212.500 pesos que se correrá en el octavo turno

de la reunión en el Hipódromo Argentino de Palermo. La hija de Key Deputy está en manos del entrenador Carlos Daniel Etchechoury y tiene 5 triunfos en 15 carreras. Como enemiga está The Best Holiday(Harlan's Holiday) que cuida Nicolás Ferro y que irá con la monta de José Aparicio Da Silva. Tiene 6 victorias sobre 18 salidas. El lance viene por el lado de Doña Polola, una hija de Perfectperfomance con 5 triunfos oficiales sobre 21 presentaciones. Adrían Giannetti es su jockey.





Very Enthusiastic y un triunfo sin discusión

Very Enthusiastic, con la monta de Walter Aguirre, ganó ayer por 7 cuerpos sobre Plainswoman el Clásico Luis Monteverde, una prueba de 1.400 metros en La Plata. La ganadora, una hija de True Cause, pagó un dividendo de $ 1,60 por boleto -súper favorito- y empleó un tiempo de 1m 22s 90/100 para las 14 cuadras de arena normal. Hubo 7 cuerpos de ventaja entre Very Enthusiástic y Plainswoman, que a su vez le ganó por tres cuartos de cuerpo a Goga Sam. La cuarta posición, a otros tres cuartos de cuerpo, fue para Romana Trick. Very Enthusiástic alcanzó su novena victoria oficial sobre un total de 19 carreras. Su triunfo fue claro, limpio, por demás categórico.