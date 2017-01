"Nos molesta que un ciudadano no encuentre policías dispuestos a tomar una denuncia"

El jefe de la Unidad Regional II, comisario Marcelo Villanúa, se refirió a los problemas que se verificaron en algunas seccionales donde vecinos denunciaron que por diferentes motivos no les tomaron las denuncias.

En ese sentido, el funcionario policial sostuvo: "Son hechos que nos preocupan. Que vaya un ciudadano y no encuentre al personal dispuesto a tomar una denuncia nos molesta y preocupa porque tenemos que estar al servicio del ciudadano. Y cuando se dan estas situaciones irregulares tomamos cartas en el asunto".





avillanua.jpg Villanúa, a cargo de la UR II. "Ninguna comisaría debe estar cerrada".



Villanúa habló hoy sobre tres casos puntuales que se produjeron en la Sub Comisaría 21ª y en las seccionales 7ª y 9ª. En el primero tuvo que ver con la insólita fuga de dos detenidos, que tenían colocadas las esposas, y su posterior participación en un robo calificado en la zona de Fisherton.

"En el caso de la sub 21ª (Ayala Gauna al 7900) se fueron dando una serie de hechos. Aclaro que los dos delincuentes que se escaparon y cometieron el robo ya fueron recapturados. También impusimos sanciones administrativas como el pase a disponibilidad del personal que estaba de custodia. Estos son hechos puntuales y actuamos en consecuencia", remarcó Villanúa.

Con relación a la denuncia que hizo un vecino de que en la seccional 7ª (Cafferata al 300) no le quisieron tomar una denuncia por el robo de su vehículo, el jefe de la policía remarcó: "La gente que fue hacer la denuncia fue atendida oportunamente por personal policial. Se le informó cuales eran los pasos a seguir porque no estaba claro en principio si el auto había sido robado o trasladado por personal de tránsito. Se le indicó qué pasos debía seguir y no regresó a la comisaría a hacer la denuncia. Entendimos que lo había remitido la municipalidad al corralón.".

Villanúa aclaró que "ninguna comisaría debe estar cerrada en ningún momento del día, bajo ningún punto de vista. La persona que salió por redes sociales y por distintos medios, diciendo que la comisaría estaba cerrada accedió a la dependencia por un portón que está clausurado por trabajos de refacción que se hacen actualmente en el lugar".

"A la comisaría se ingresa por la puerta principal. Estas personas intentaron entrar por un lugar que está clausurado al público. El ingreso habitual es por la puerta. Igualmente hemos iniciado las actuaciones internas administrativas para determinar qué pasó porque los denunciantes dijeron que tocaron timbre e hicieron sonar la bocina de un auto y nadie salió", agregó a Radio Dos.

Villanúa también fue consultado sobre un caso en la seccional 9ª (Joaquín V. González 950) donde una mujer tuvo que ir en tres oportunidades para radicar una denuncia porque no había personal . "En la 9ª no falta personal. A lo mejor, los efectivos estaban abocados a un procedimiento. De esta situación me enteré a través de la prensa y lógicamente estamos tomando cartas en el asunto".

"Yo le pido al ciudadano que sufrió algún delito que siga recurriendo a la comisaría. EStamos trabajando de acuerdo a lo que los ciudadanos nos hacen saber. No dejen de ir a las comisarías. Vamos a tomar todas las medidas correspondientes a este hecho", remarcó.