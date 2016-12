Nos merecemos una explicación

No se confundan, esta patología tan extrema la están sufriendo los políticos que dicen estar a cargo del Ejecutivo y del Concejo Municipal. También es probable que padezcan alguna severa disminución de la visión, ya que no han escuchado ni visto todas las publicaciones que se hicieron acerca de un niño, que alegando que no posee obra social, solicitó a la población que se lo ayude con dinero para adquirir y colocar un sofisticado instrumental para mejorar su estado auditivo, severamente alterado congénitamente. Se hace notar ademas que la referida enfermedad de los políticos es totalmente selectiva, pues a diario se nos anoticia de las groseras inversiones que se hacen para mejorar (?) las calles, adjudicar el estacionamiento medido a empresarios particulares y otras. Siendo yo médico y habitante de esta ciudad, exijo que el responsable de Salud municipal nos explique para qué están los hospitales públicos de los cuales se vanaglorian de brindar una asistencia de excelencia, y se ignora un niño afectado por un serio problema.

Guillermo Federico Recagno

DNI 11.272.220