"Nos hicimos los goles solos", aseguró Musto tras la derrota canalla

El volante de Central Damián Musto admitió esta noche que la derrota canalla en la final de esta noche se debió en gran parte a que "ns hicimos los goles nosotros solos", al tiempo que señaló que la "jerarquía" que tuvo River Plate para ganarles la final 4-3 de la Copa Argentina y dejarlos sin la posibilidad de jugar la Libertadores 2017.

"Siento dolor por todo el grupo y por la gente que vino a apoyarnos. Cuesta encontrarle explicación a esto. Fue raro el partido y la final la ganaron ellos por su jerarquía", dijo un apenado Musto al término del encuentro.

"El primero es penal y el segundo no sé si fue, pero ya está no tiene vuelta atrás", sentenció Musto, quien enseguida agregó: "Y en los dos últimos goles son goles que no te pueden hacer una final".

"Se perdió una final como le sucedería a cualquiera, porque hacés tres goles en una final y no la podés ganar es complicado", aceptó el volante, quien esta noche volvió al equipo y marcó el primer tanto canalla.

Sobre el hecho de que es la tercera final perdida, comentó: "Fueron tres situaciones diferentes, la de hoy fue la más clara. De hecho estábamos más cerca nosotros del cuarto cuando estábamos 3-2, que ellos del empate, pero ya pasó".

"Me voy más triste porque el gol que hice fue en una final y no sirvió. Vinimos a ganarla y nos vamos dolidos por eso", señaló, al tiempo que admitió que "nos terminamos haciendo los goles prácticamente solos. Y termina definiendo un poco el partido la jerarquía de uno y de otro. No es para nosotros".