"Nos dedicamos a jugar, no nos metemos en la economía del club"

Maximiliano Rodríguez es el máximo referente leproso dentro y fuera de la cancha. Y ayer no tiró la pelota afuera a la hora de hablar de todos los temas durante la jugosa rueda de prensa que ofreció en el lobby del Spa República, donde se aloja Newell's en esta ciudad balnearia. Claro que la deuda salarial que mantiene la dirigencia con los jugadores (ver página 3) fue uno de los ítems abordados en la charla. "Nosotros no nos metemos en la economía del club, que es algo que tienen que hacer los dirigentes. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y a darles alegría a los hinchas. La dirigencia debe resolver el tema económico y nosotros prepararnos para cuando empiece el campeonato. Es así de clarito", aseguró la Fiera. En cuanto a lo estrictamente futbolístico manifestó que "si somos inteligentes y estamos bien creo que podemos llegar a terminar los últimos partidos con chances de conseguir algo importante". Por sobre todas las cosas el capitán leproso destacó que "este es un grupo bárbaro y a pesar de las dificultades siempre tira para adelante y nunca hace nada que pueda perjudicar al club. Siempre ponemos la cara. En lo personal quiero lo mejor para el grupo y para la institución".

Fue un ida y vuelta en el que el ídolo rojinegro contestó a corazón abierto. Vale la pena repasar el diálogo que se desarrolló ayer al mediodía en Mar del Plata.

¿Cómo fue el arranque de la pretemporada acá en La Feliz luego de la situación compleja en lo salarial que demoró dos días el inicio de los trabajos en Rosario?

La verdad es que estamos haciendo una pretemporada como se tiene que hacer, pensando en los seis meses que vienen. Hay que ajustar en lo físico y lo futbolístico. Hasta ahora se está haciendo una muy buena etapa preparatoria. Con mucha seriedad y trabajo. El equipo está con muchas ganas e ilusión. Estamos entrenando a las órdenes del técnico.

Hay cierta incertidumbre en cuanto a la continuidad de la pretemporada por la promesa de pago (iba a ser hoy y a la noche se postergó para el lunes) de abonar otro mes de los tres que les adeudan. ¿Hablan seguido con el presidente Eduardo Bermúdez?

Nosotros estamos entrenando muy tranquilos. Nos dedicamos a practicar, que es lo que tenemos que hacer. En su momento se habló del tema y ahora pensamos en entrenar y en hacer una buena pretemporada. Siempre se habla con el presidente, pero después se verá. Estamos muy tranquilos y nosotros no tenemos incertidumbre de nada. Nos dedicamos al entrenamiento, que es lo que nos corresponde.

En el caso que de no llegue el dinero, ¿qué harán?

Como dije, nosotros no pensamos en lo que puede llegar a pasar. Pensamos en el día a día de los entrenamientos. Somos muy positivos, tiramos para adelante y es lo que estamos haciendo.

¿Tienen paciencia todavía porque vienen soportando inconvenientes desde la otra comisión directiva?

El tema de la situación económica del club viene desde hace mucho. Pero es una cuestión que debe solucionar la comisión. Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar. Esto es un trabajo y todo el mundo quiere cobrar y estar tranquilo. Hay una familia atrás de los jugadores. Pero nosotros no nos volvemos locos porque nos dieron la palabra para cobrar y estamos entrenando tranquilos. Con ganas de sumar los tres puntos en el primer partido oficial del campeonato ante Defensa y Justicia.

¿Hay una oportunidad concreta de que si nos les pagan dejen la pretemporada de Mar del Plata?

Creo que lo más importante es hablar de fútbol y es lo más lindo. Después lo que suceda se verá. Acá hay que hablar de la pretemporada, de los trabajos y de los seis meses que se vienen, que son muy lindos. Lo más difícil siempre es sostener y nosotros tenemos que mantenernos en la posición en la que estamos en el torneo. Si somos inteligentes y estamos bien creo que podemos llegar a terminar los últimos partidos con chances de conseguir algo importante.

¿Cómo te sentís del golpe que sufriste en las costillas en el último partido ante los sanjuaninos?

Dolorido, pero soporto la molestia para entrenar. Estoy muy contento porque pensaba que no iba a poder hacer nada y hasta ahora estoy haciendo todo a la par del grupo. A veces uso una faja para proteger la zona.

¿Cómo lo viste al entrenador, que está en una situación parecida a la de ustedes en cuanto a lo económico?

Necesitamos que todos estén bien, sean jugadores o cuerpo técnico. Acá todos son importantes y no hay uno más importante que otro. Estamos todos metidos en la misma bolsa y queremos que todos estén al ciento por ciento. Nosotros los jugadores física y mentalmente y el cuerpo técnico mentalmente. Cuando uno está tranquilo puede trabajar de otra manera.

¿Qué cambió desde la llegada de Osella y cómo analizas

los últimos seis meses del equipo?

Los últimos seis meses fueron muy buenos. Nadie pensaba que en lo deportivo podíamos estar donde estamos. Creo que cambió mucho. El tema de ganar el clásico liberó al equipo y fuimos bastante regulares. Creo que hay muchas cosas para mejorar en el juego, pero tuvimos partidos muy buenos. La idea es sostener lo bueno que venimos haciendo.

"Hasta junio voy a seguir en Newell's"

"Hasta junio voy a respetar el contrato que tengo con Newell's y después pasará a ser un tema para la dirigencia si me lo quieren renovar o no. Todavía no se habló nada al respecto. Lo que ahora me preocupa es hacer una buena pretemporada y seguir sosteniendo las cosas buenas que está haciendo el equipo en el campeonato. Estoy con mucha ilusión y ganas porque se pueden venir seis meses muy buenos y con la chance de luchar por algo importante, después de tantos torneos irregulares para nosotros", expresó la Fiera Rodríguez, primero sobre su futuro profesional, y luego respecto a la importancia de lo que se avecina para el club del parque Independencia en este primer semestre de 2017.

¿Te ves en algún momento afuera de Newell's?

-Cuesta verse afuera de la institución. Pero hoy no tengo este tema en la cabeza. No es algo que me preocupe. Hay cosas que no dependen de mí y hay gente que a lo mejor tiene que decidir sobre el futuro de Maxi Rodríguez y hay que esperar.

¿Si fuese por vos te quedarías siempre en Newell's?

-Seguro. Pero hay cosas que desgastan y esta situación económica que vive el plantel desgasta mucho porque hay gran preocupación de los chicos. Uno quiere que todo el club esté bien. Es importante que esté cómodo tanto el que corta el pasto como el que abre la puerta del club.