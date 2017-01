"No tenemos planificado un aumento del boleto por ahora", afirmó Mónica Fein

"No tenemos planificado aumento del boleto por ahora. Sí vemos que hay un desfasaje entre el costo operativo y la tarifa, pero estamos buscando alternativas", afirmó hoy la intendenta Mónica Fein al referirse a la tarifa del transporte urbano de pasajeros cuyos costos comenzarán a ser analizados en el Concejo Municipal.

Fein fue consultada sobre el precio del boleto tras el acto de apertura de sobres en la licitación para la remodelación de Maipú entre Pellegrini y 27 de Febrero.





Embed Conocemos las ofertas para la remodelación de calle Maipú de 27 de Febrero a Pellegrini. Monto oficial $33 millones pic.twitter.com/69ogjB4bVP — Mónica Fein (@MonicaFein) 27 de enero de 2017



La titular del Departamento Ejecutivo Municipal remarcó: "Siempre nos parece que sostener todo lo posible un boleto accesible, ayuda a la movilidad de muchísima gente que lo necesita. No hemos obtenido todavía algo que nos habíamos comprometido con el gobierno nacional que es homologar nuestra tarjeta Movi con la Sube. Esto nos dará nuevas franquicias para algunas personas".

Fein sostuvo que "Córdoba ya tiene un boleto a 12.50 pesos, Santa Fe lo subió por arriba de los diez pesos. Este es un tema que compartimos, cómo equilibrar los costos del aumento del gasoil con la tarifa. Pero no estamos decidiendo ningún aumento del boleto por el momento".

La intendenta de Rosario aclaró que los subsidios de la Nación al combustible "siguen vigentes", pero añadió: "El problema es que a medida que el gasoil aumenta, se agranda la brecha de los costos. Primero porque no tenemos todo el gasoil subsidiado, hay en Rosario unidades que no tienen combustible subsidiado. Además tenemos casi la mitad de la flota de colectivos con aire acondicionado. Todo lo que agregamos en el servicio no está dentro de los subsidios".