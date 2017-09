El jefe de campaña de Florencio Randazzo, Alberto Fernández, se refirió hoy a la reciente entrevista televisiva que concedió la expresidenta Cristina Kirchner y puso en duda las razones de su llanto ala firmar: "No sé si Cristina lloró por lo que hizo José López o porque lo descubrieron".

"Yo le creí (el llanto), pero me hubiera gustado que sea más explícita sobre López, Boudou, cuando ella dijo que jamás se le ocurrió que lo de López era así, es como difícil de admitir, cómo nunca se habló esto... era demasiado vox populi", sostuvo Fernández.

"Cuando empezamos a hacer el plan de viviendas, una vez vino el gobernador de La Rioja a decirme que estaba sintiendo un tufillo raro en las licitaciones de viviendas, estoy hablando de 2006, yo le llevé eso a Néstor (Kirchner). Yo no sé si lo que odió Cristina es lo que hizo López o que lo hayan descubierto, yo creo que si todos nos sentimos mal, ella se debe haber sentido doblemente mal, me hubiera gustado una mejor definición que esa. Quiero creer que su llanto es el resultado de la profunda indignación de tener que hablar de ello", dijo Fernádez, quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y luego de Cristina en su primera etapa como jefa del Estado.

Con relación al peronismo, el jefe de campaña de Cumplir sostuvo que "Cristina es hoy un tapón en el peronismo, es una figura que por su presencia impide el crecimiento de otros dirigentes; ella eso lo sabe y lo sabía antes de ser candidata ahora. Ella se presenta y es un tapón para Florencio, y es también la garantía de que le cuesta crecer mucho al peronismo. La presencia de Cristina no solo le favoreció al Gobierno en cuanto a la polarización, sino la idea de nacionalizar que 'ojo que si no nos votan a nosotros vuelve Cristina'. Con esas consignas tiró abajo a gobernadores como Bordet en el caso de Entre Ríos".

Sobre si influye en el electorado de Randazzo el cambio de actitud que ensaya la ex presidenta al mostrarse más abierta con la prensa, por ejemplo, Fernández dijo que cree que no, "porque es Cristina, si fuera un político nuevo, estas cosas tal vez pesan. A mí me da la impresión, que la respuesta que le dio María Eugenia Vidal a (el panelista Diego) Brancatelli, la definió, Cristina es más difícil, se la conoce mucho, todos la miran con prevención".