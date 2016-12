"No se necesita vender a Montoya"

"Central no está en este momento en la necesidad de vender para tapar agujeros. Estamos equilibrados y somos junto a Boca los únicos que no le debemos un peso a la AFA". La descripción de Broglia sobre el presente económico canalla aclara que no sólo se debe a las muy buenas ventas de Franco Cervi y Giovani Lo Celso, sino que lograron ordenar los recursos propios y acordar con los acreedores. Y que por eso mismo, hoy no necesitan vender a Walter Montoya.

"Hay dos equipos en el país que no le deben a la AFA y uno es Central. El otro es Boca. Y no lo hicimos con las ventas millonarias. Cómo no me voy a sentir feliz", afirmó el presidente canalla. "Antes cuando echaban a un técnico, le decían que venga a cobrar en cinco años con un juicio a la siguiente comisión directiva. Nosotros no hicimos eso sino que desde el primer día buscamos solucionar todas las deudas. Como pasó con Leonardo Astrada, que nos desconfiaba muchísimo de que pudiéramos cumplir y ya le saldamos la suya. Y así hicimos con todos los embargos que teníamos. Hoy no debemos nada. Somos un club sano económicamente".

"Nosotros consideramos que hay que vender un jugador por año, pero Central es absolutamente viable. Cuando vos tenés 62 o 65 mil socios, es posible. Hay 17 mil que están bancarizados y eso facilita mucho. El 40 por ciento de nuestra recaudación son los socios y el 20 por ciento los abonos, que este año crecieron muchísimo. Eso es plata que está visible. Hicimos el palco de prensa arriba de la platea de Cordiviola y remodelamos las antiguas para transformarlos en palcos, que al club no le salió un peso y que a partir de junio los podemos vender, con un ingreso estimado de 15 millones de pesos más", describió entusiasmado.

Broglia afirmó que la plata de Cervi ya está cobrada o destinada, y que va a entrar más por la de Lo Celso. Y que hoy no necesitan vender a Walter Montoya (Central tiene el 75 por ciento del pase), aunque no descarta la posibilidad de que se haga, más porque tiene una cláusula de rescisión de 4 millones de dólares. "Queremos retenerlo un tiempo más, además porque es probable que lo convoquen a la selección y tiene mucha proyección. No necesitamos venderlo hoy, pero veremos qué pasa porque nunca se sabe y el jugador también puede querer irse".