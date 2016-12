No se necesita vacuna para viajar a Brasil

"Atención: por el momento Brasil no exige certificado internacional de vacunación contra fiebre amarilla. Para mayor información consulte aquí", reza un cartel en el puesto de Sanidad de Frontera de avenida Belgrano 836, el mismo vacunatorio donde veranos atrás se formaban interminables colas de personas que estaban por viajar al país vecino y necesitaban inmunizarse. El responsable de Epidemiología del sur provincial, Julio Befani, recordó que la vacuna sólo está indicada si se va a zonas selváticas, pero aun así aconsejó a quienes partan a algún destino no demasiado convencional que consulten a su médico de cabecera o a uno especializado en asesoramiento al viajero. "Así como ya sabemos que una embarazada no debe visitar determinados lugares de Brasil, Bolivia, Paraguay y hasta Tucumán, hay que saber qué se necesita para ir a India o a Tailandia", ejemplificó. De hecho recordó que, además, en cualquier hospital público se puede consultar sobre el tema a un infectólogo. "Hay que saber si existen indicaciones especiales y eso sólo puede decirlo un médico", afirmó. Por de pronto, como el mosquito Aedes aegypti es el "villano de la película", el mismo vector transmisor de la fiebre amarilla, el dengue, el zika y la chikungunya, la recomendación para quienes viajen a destinos con circulación de esos virus vuelve a ser usar repelentes en la concentración y con la frecuencia necesaria, cubrir el cuerpo con ropa clara y de mangas largas, y dormir con mosquitero o aire acondicionado.