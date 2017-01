No se apresura por traer

Este mercado ofrece la posibilidad de sumar dos refuerzos. El canalla piensa contratar un par de nuevas caras. Pero Paolo Montero no piensa mover un dedo hasta que no se resuelva especialmente la situación de Walter Montoya. Porque si el volante se va como todo indica, se verá obligado a sumar a otro mediocampista derecho. A la vez, la otra plaza podría ser reservada para contratar un media punta, pese a que si Marco Torsiglieri y Esteban Burgos terminan emigrando no habrá que descartar el arribo de otro defensor.

Montero ahora no quiere sumar un defensor. Al menos por el momento. Con los siete jugadores que tiene (Gissi, Torsiglieri, Pinola, Cetto, Menosse, Alfani y Burgos) se las arregla. Así se lo hizo saber a su círculo íntimo. Pero si se van algunos no tendrá otra que salir a buscar otro zaguero central.

Por eso es que quiere repatriar a Pablo Alvarez, tal como anticipó Ovación en la edición del pasado martes. Incluso hasta el propio Luciano Cefaratti lo llamó para ofrecerle volver, a lo que el defensor no dudó en decir que si, más allá de que ahora Racing está haciendo todo para retenerlo.

En tanto, según constató este medio ayer, el entrenador uruguayo tiene en mente reemplazar a Montoya como sea en el caso de que el chaqueño se vaya del club la próxima semana, como se especula. Tan es así que hay algunos apellidos en agenda que están siendo analizados como posibles alternativas. Pero por el momento, Montero espera que el tiempo fluya para luego definir con qué caras y puestos piensa cubrir los dos cupos que tiene a disposición.

Con relación a la particular relación que atraviesa Teo Gutiérrez, desde Central informaron que el experimentado delantero les aseguró sentirse bien y cómodo en el club, pese a que desde Colombia algunas voces consultadas siguen expresando que no habrá que descartar nada hasta fin de mes porque Junior analiza hacer un intento formal vía un grupo inversor.

Herrera se lesionó en el táctico

Paolo Montero sumo ayer la primera baja desde que tomó el mando del equipo. Germán Herrera debió dejar el trabajo táctico que estaba realizando a la mañana tras sentir una molestia en el sóleo izquierdo. Si bien el médico del plantel canalla Marcos Diez argumentó que salió por precaución, lo cierto es que el delantero será analizado nuevamente hoy. Y, en caso de que siga acusando dolor, le harán una ecografía para constatar si está desgarrado.

La práctica transcurría dentro de los parámetros de la normalidad en el country de Arroyo Seco cuando en determinado momento Herrera acusó resentirse de una molestia en el sóleo.

Por ese motivo salió del campo inmediatamente y fue atendido por el cuerpo médico, que se mostró optimista con que no haya sido nada importante, pese a que el jugador percibe otra cosa. Igualmente, habrá que ver cómo aparecerá hoy para saber a ciencia exacta cuáles serán los pasos y cuidados a seguir.

"Semestre difícil"

José Luis Fernández es otro de los futbolista que tiene bien en claro que la pobre campaña del año pasado pasará factura una vez que se reinicie la competencia del torneo largo, si es que arranca debido a los múltiples problemas que hay puertas hacia adentro de la AFA.

"Es un semestre difícil. Sobre todo porque en los cuatro anteriores estábamos pelando", destacó el volante canalla en clara referencia de que el equipo no podrá desviar el ojo del campeonato porque necesita sumar de manera imperiosa puntos para escapar del fondo de la tabla y nutrir al promedio.

El ex Godoy Cruz además destacó que "queremos dejar a Central lo más arriba posible". Claro, eso será factible si Montero logra adaptarse al mundo auriazul debido a que cuenta con poca experiencia en el plano de primera división.

"Quiero terminar bien la pretemporada y completar todos los entrenamientos. Después jugar la mayor cantidad de partidos", cerró el volante a modo de deseo e ilusión.