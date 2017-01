El entrenador uruguayo Paolo Montero le mandó un mensaje directo a los hinchas de Central en la previa de su presentación. Dejó en claro que quiere un equipo "agresivo" y que aspira a "pelear un campeonato". Pero también aseguró que "prefiere ir paso a paso, y no ilusionar a la gente. No quiero que los hinchas me quieran por hablar mal de Newell's o prometerles cosas"

A la hora de hablar de cuál será la táctica de su equipo, confió que "estamos practicando el sistema 4-1-3-2. Lo aprendí de grandes entrenadores. Pero eso va cambiando cuando rueda la pelota. Tampoco hicimos muchos cambios respecto de lo que hizo el Chacho Coudet porque las cosas vienen bien".

E inmediatamente agregó: "Lo más importante es que el equipo es ofensivo y agresivo. Me gusta que los centrales jueguen en la mitad de la cancha".

Sobre la posible salida del mediocampista Wlater Montoya, dijo: "Los dirigentes me dijeron que ese tema va a estar cerrado la semana que viene. Estamos especulando para ver si se trae un jugado de esas características".

Ante la consulta sobre qué le pidieron los dirigentes canallas, confió: "Pelear un campeonato. Hoy sabemos que no estamos cerca. Por eso la idea es terminar de la mejor manera para el año que viene aspirar a esas cosas".

"Voy paso a paso, no me gusta ilusionar a la gente. No quiere que me quieran por hablar mas de Newell's o que les prometa cosas", finalizó.