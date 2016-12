CÓRDOBA. ENVIADO ESPECIAL.- Dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero a veces no hay mejor defensa que una buena defensa. Y Central cumplió en cierta forma en el primer axioma, pero quedó rengo, en deuda en la segunda. A partir de eso se explica en gran medida la chance que el canalla dejó pasar anoche en el Mario Alberto Kempes frente a un River al que le dio una y mil posibilidades de complicarle la vida, incluso en los momentos en los que el equipo de Coudet se imponía futbolística y psíquicamente al del Muñeco Gallardo. Cuatro goles en contra no es moco de pavo. Más en partidos en el que el margen de error se cierra a su mínima expresión. En una final, cometer tantos yerros en instancias de este tipo y ante rivales de jerarquía es un pecado capital. Central los cometió y las consecuencias quedaron a la vista.

Si hubo un talón de Aquiles que este Central tuvo a lo largo del semestre fue el defenderse de manera endeble, impropia para un equipo con aspiraciones corpulentas. Siempre la zaga central estuvo en el ojo de la tormenta. Ayer no fue la excepción. Por las dudas se aclara, cuando no hay una contención unos metros más adelante, en el fondo todo se hace cuesta arriba. Ahora, si a eso se le agrega cuestiones individuales que no caminan al son de las expectativas, los males se potencian.

Que Ignacio Fernández ingresara con tanta facilidad al corazón de área, hasta ponerse frente a las barbas de Sosa fue un gran error. Que sea Musto quien debiera meterse en el área para cerrar, otro. De ahí en más, otras desatenciones hicieron el resto.

Un dato: ningún error llegó por alguna maniobra en la que se intentó arriesgar más de la cuenta, como le sucedió a Gissi en cancha de Boca. Esta vez jamás hubo un pedido ampuloso de parte de Coudet, de esos que solió hacer desde que se transformó en técnico canalla. Porque siempre propuso una salida clara, inteligente y lo más prolija posible. En esta ocasión tanto Gissi como Torsiglieri se cansaron de pegarle para arriba con la clara misión de despejar el peligro antes que crear una jugada más pulida.

Pero esa defensa que en determinados momentos debió estar más calma fue cuando más falló. Porque el error de Gissi al sujetar, aunque de manera efímera, a Alario cuando el delantero estaba de espaldas al arco, suena cuanto menos inocente. Fue penal y gol.

Debe consignarse también que en los momentos en los que era necesario manejar la pelota en lugar de disparar como loco para adelante Central falló. Eligió la segunda opción.

Que Alario pudiera imponerse casi sin esfuerzo en el mano a mano (con Torsiglieri) a metros de la línea de sentencia no debería pasar. Pero pasó. Que nadie llegara a cortar un centro que iba llovido al segundo palo y que tras el cabezazo hacia adentro otra vez un delantero millonario se impusiera en otro mano a mano, tampoco. Y pasó.

Bastó ver los gestos de Ruben en el centro de la cancha antes de poner nuevamente la pelota en juego. Es también cierto eso de que jugar con fuego puede provocar quemarse. Central encendió una llama cada vez que River lo atacó y siempre dio la sensación que en una de sus manos tenía un bidón de nafta. En una gran cita, tuvo una mala defensa.