"No estoy de acuerdo con que las provincias sean el pato de la boda en el tema de Ganancias"

"Yo estoy totalmente a favor con la reivindicación de los trabajadores para que los sueldos no sean castigados con impuestos. Siempre dijimos que el salario no es ganancia y no puede ser disminuido en forma significativa como este impuesto. En lo que no estoy de acuerdo como gobernador de Santa Fe es que el pato de la boda sean las provincias y que terminemos haciendo un extraordinario aporte que será una pérdida enorme para las provincias. Santa Fe perdería 4.400 millones de pesos, que es una cifra inmanejable para nosotros".

"El primero de la mañana" de La Ocho, el mandatario realizó además un balance del primer año de gestión al frente del Poder Ejecutivo provincial. Así opinó hoy el gobernador Miguel Lifschitz sobre la discusión en torno el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias y su impacto en las arcas provinciales. En contacto con el programade, el mandatario realizó además un balance del primer año de gestión al frente del Poder Ejecutivo provincial.

Y el impuesto a las ganancias fue uno de los temas abordados. "Le hemos planteado al gobierno nacional que resuelva el problema, que acceda al planteo que hacen los trabajadores, pero que lo haga con otros recursos. Que establezca otros criterios de distribución impositiva que permita a las provincias no perder semejante cantidad de dinero".