"No es una frase de casete, este es un grupo excelente"

Víctor Figueroa es uno de los tres "sobrevivientes" del equipo campeón en 2013 que dirigía Gerardo Martino. Por eso el Negro es una palabra más que autorizada para entender este auspicioso presente leproso, en el que Newell's marcha segundo a tres puntos de distancia del líder Boca. Es que después de la salida del Tata pasaron varios técnicos y paulatinamente el juego y la efectividad en la cosecha de puntos del equipo rojinegro se fueron degradando. También hubo un gran recambio de jugadores. Ahora el presente vuelve a sonreír y para el talentoso volante adquiere un rol fundamental la calidad humana que conserva y distingue al plantel.

"La característica más importante del grupo es la unión que tiene, más allá de lo que pase. Me tocó estar varios años y siempre fue igual. Hemos pasado malos momentos y el grupo siempre estuvo unido. A veces se dijeron cosas que no eran ciertas y hoy por hoy quedó demostrado que tenemos un gran plantel en calidad humana, algo que queda reflejado en la cancha", expresó ayer al mediodía Figueroa, en la rueda de prensa que ofreció tras el almuerzo en el campamento rojinegro en el Spa República de Mar del Plata.

El grupo debió lidiar en el inicio de la pretemporada con algunos problemas económicos que dilataron un par de días el comienzo de los trabajos. Y también sucedió que en cuanto al armado del plantel se sumaron los refuerzos José San Román y Jacobo Mansilla, por lo que toda la tropa de Diego Osella está prácticamente definida en tiempo y forma. En este escenario, ¿para qué está Newell's? "Creo que más allá de los problemas que se presenten tenemos un gran grupo que tira siempre para adelante y eso es importante. Los chicos que vinieron se acoplaron rápido. Este es un excelente grupo. Parece una frase de casete, pero es la realidad. Nosotros estamos para seguir trabajando, con humildad, con los pies sobre la tierra. Sabemos que falta mucho. Hicimos una primera parte del torneo muy buena. Por momentos jugamos bien y cuando tuvimos que correr lo hicimos. Si seguimos por este camino vamos a dar pelea. Confiamos en eso y estamos trabajando para lograrlo", sentenció el volante creativo leproso.

En cuanto a la puesta a punto física que están desarrollando en Mar del Plata manifestó: "Estamos trabajando muy bien y es una pretemporada muy intensa. El grupo está con mucha confianza y eso es importante. Ojalá que lleguemos bien para el comienzo del torneo".

Figueroa volvió a Newell's a mitad del año pasado tras ser pedido con énfasis por Osella. El Negro había partido a préstamo a Colón porque no iba a ser tenido en cuenta en su momento por el DT Lucas Bernardi. ¿Cómo te sentís ahora? "La verdad es que estoy muy contento de que el presidente (Eduardo Bermúdez) y el cuerpo técnico hayan confiado en mí nuevamente. Sigo trabajando tranquilo para sumar lo mejor de mí al equipo. En la última práctica de fútbol estuve entre los titulares. Siempre me gane todo trabajando y voy a seguir de esta manera", señaló.

Uno de los puntos que más valora Figueroa es el afecto incondicional que recibe de los hinchas. "El afecto de la gente siempre está y soy un agradecido. Me brindan mucho cariño en la cancha y también cuando estoy en la calle. Me piden fotos y para el jugador eso es algo muy lindo. Nosotros nos debemos a los hinchas y trato de disfrutar cada momento y entregarme al máximo. Ojalá que la relación con la gente siga así porque es hermoso", confió.

En cuanto a su desempeño en el último semestre expresó que "al comienzo no me tocó jugar mucho, pero esperé mi oportunidad. Siempre trabajando y sin decir nada. Creo que con sacrificio todo llega y en los últimos partidos jugué un poco más. Así que estoy contento. Trato de aportar lo mío desde donde me toque".

A modo de balance de la producción del equipo en las primeras catorce fechas del torneo manifestó: "Tuvimos partidos en los que jugamos bien al fútbol, pero cuando nos tocó pasarla mal y nos tuvimos que arremangar, lo hicimos y corrimos. Un equipo tiene que tener todo. Cuando se puede jugar se juega y además hay que poner mucho sacrificio. Hay que seguir así y ojalá que podamos terminar bien el torneo, que es lo que más queremos".