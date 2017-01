Nin dijo que "el socialismo viene subejecutando sistemáticamente el presupuesto para obras"

La concejal de Compromiso por Rosario Carola Nin aseguró que las obras de infraestructura para resolver los problemas que afectan la vida cotidiana de los santafesinos y que causa estragos como los que provocaron las inundaciones posteriores al temporal que azotó a la región son "la gran deuda del socialismo en la provincia y en la ciudad".

"El socialismo tiene un presupuesto para obras que lo viene subejecutando sistemáticamente", indicó Nin hoy en declaraciones a La Ocho, y detalló: "En Rosario es del once por ciento del presupuesto municipal. La intendenta se comprometió a gastar este año mil millones de pesos en obras y la verdad es que nosotros no los vemos".

"Las cosas tienen que cambiar definitivamente", enfatizó la edil rosarina, y añadió: "Ya no tienen más a quién echarle la culpa, durante años le echaron la culpa al gobierno provincial o al nacional, pero van para doce años del mismo signo político y ya no encuentran a quién echarle la culpa y ahora aparecen las lluvias anormales".

Asimismo, afirmó: "Es evidente que faltan hacer obras importantísimas para la ciudad y para la provincia, los recursos están, venimos de años de crecimiento económico a nivel nacional y hemos desaprovechado oportunidades, como en Rosario lo hemos hecho para emprender planes de vivienda a largo plazo o los problemas de políticas de infancia".

"En Rosario desde que cambió el gobierno provincial no hacemos más que retroceder, por ejemplo, en materia de seguridad", indicó Nin, y añadió: "En materia de seguridad nadie del Frente Progresista puede decir que estamos mejor que en el último gobierno de (Jorge) Obeid, no han sabido, no han podido y se han equivocado y lo han querido tapar, pero la gente en 2016 inteligentemente puso el tema en agenda".

Nin fustigó también la falta de vocación de diálogo del socialismo a la hora de abordar los problemas provinciales. "El socialismo quiso acaparar todo para sí, nunca quiso dialogar con otros sectores políticos. El diálogo con el socialismo es solo cuando se piensa igual que ellos sino o sos culpable o tenés errores de concepción".

Finalmente, puso en duda que el destino del endeudamiento que pidió la intendenta Mónica Fein al Concejo Municipal sea para realizar las obras de infraestructura que necesitan los rosarinos. "Es una hojita de grandes generalizades", describió Nin, y se preguntó: "Lo importante es saber por qué, para qué y cómo me endeudo, esa es la discusión de fondo".