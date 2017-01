Nicolás Dujovne quiere bajar los aportes y contribuciones sobre los salarios

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adelantó que impulsará una reducción de aportes patronales y contribuciones personales para reducir el costo salarial.

"Me preocupa mucho el impacto que tienen los impuestos al trabajo, los ingresos de los que trabajan en el sector informal de la economía son la mitad de los que lo hacen en el sector formal, y esto sin contar que los primeros no tienen protección en caso de despido, ni tienen obra social", sostuvo.

Dijo que estos aportes son "ridículos" y producen una sobretasa del 40 por ciento por encima del salario de bolsillo. "Sobre eso, después el empleado tiene Ganancias y la proporción de la carga impositiva en relación al salario de bolsillo es muy grande", dijo.

En reportajes publicados por matutinos porteños, Dujovne se mostró a favor de una reforma tributaria.

También defendió la eliminación del reintegro del IVA por compras con débito: "Lo que teníamos era un subsidio a los usuarios de tarjeta de débito, y no era el más eficiente en términos de equidad. Los sectores de bajos recursos usan menos la tarjeta débito que los de ingresos medios y altos", dijo.

Sostuvo que "era un ruido para la universalización de medios electrónicos que haya uno beneficiado por sobre los demás".

En línea con la cuestión impositiva, definió al impuesto al cheque como "un enorme incentivo a la informalidad" y a los Ingresos Brutos como "un problema muy grande para la economía argentina".

En cuanto al tipo de cambio, Dujovne evaluó que lo mejor que puede hacer el gobierno para mejorarlo es "tener un nivel de déficit bajo".

"En el mediano y largo plazo un déficit fiscal más bajo implica un tipo de cambio real más competitivo, porque el sector público se está endeudando afuera permanentemente para financiarse y eso presiona, tendiendo a apreciar el tipo de cambio", dijo.

Por otro lado, el ministro de Hacienda se mostró a favor de abrir las importaciones para reducir la inflación. "Si nos preocupa la inflación y queremos más competencia, bueno, es lógico que la competencia importada también nos ayude en la batalla antiinflacionaria", enfatizó.

También dijo que el gobierno "tiene un plan fiscal independiente de las elecciones" y aseguró que "ser gradualista no implica no hacer nada, sino balancear los objetivos porque no hay plata".

El ministro de Hacienda se mostró convencido de que Argentina crecerá este año porque "no tiene los vientos de frente de la normalización que hubo que hacer en 2016".

Y aseguró que 2016 fue un año atípico porque la demanda de maquinaria de equipo creció respecto de 2015 pero la inversión cayó porque bajó la construcción, con la obra púbica frenada.

También aseguró que "bajó el costo de capital" porque el financiamiento en dólares, "que es el que rige para las operaciones de comercio exterior", paga "su tasa más baja de los últimos 50 años".

También dijo que hace tres meses se ve "un cambio significativo " en el desempeño de las manufacturas industriales. "En noviembre fue el mejor crecimiento de los últimos 4 años", valoró. Y dijo que su gestión buscará "aumentar la transparencia en las cifras fiscales".

Vanoli: "Se viene el ajuste"

El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli estimó ayer que la llegada de Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda "muestra que se viene el ajuste" y que en el gobierno se discute "a qué velocidad y profundidad" se dará. Dijo que la economía "está en recesión" y el gobierno toma medidas "que favorecen a los ricos y perjudican a sectores medios y populares". Por su parte, el ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis alertó que "ahora vienen por el costo laboral, la Argentina ya hizo esa receta en el pasado para aumentar el empleo y lo que termina pasando es lo contrario".