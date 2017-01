Nico Vázquez, en su regreso al teatro: "Extraño todos los días a mi hermano"

A casi 20 días de la dolorosa y trágica muerte de su hermano, Nicolás Vázquez volvió anoche a subirse al escenario, en este caso en Mar del Plata, donde reestrenó la obra “El otro lado de la cama”. Y allí, instantes después de finalizada la función, y en medio del aplauso del público, emocionó a todos con un emocionante mensaje.

"Quiero agradecerles a mis amigos, a mi familia que me sostiene. Y al público, agradecerle de por vida, porque no sé cómo estoy acá todavía. Mejor dicho, si sé, estoy por mi mamá, por mi papá y por mis hermanos. No tuve días fáciles y esto no termina hoy, pero el momento que mejor sentí fue cuando estaba acá arriba. Fue muy loco cuando salí y me dieron tanto cariño. Pensé que no iba a poder y después fue increíble: todo salió y en el final me volví a cagar devuelta. No sé si se dieron cuenta", señaló Nicolás.

El 16 de diciembre último, Nico perdió a su hermano Santiago Vázquez, quien falleció como consecuencia de una muerte súbita cuando se encontraba en Punta Cana vacacionando con amigos.

Vázquez siguió hablando con un tono de pura emoción: "Quiero agradecer, además, a mis compañeros. Ellos son muchos más que compañeros: son familia. Cuando empezamos con esta obra el año pasado, yo hablaba que el verdadero éxito está en la familia y decirle cosas buenas al otro, levantando la bandera del humor y el amor".

"Cuando te pasa algo así, se te caen las banderas y las tenés que levantar. Gracias a mi vieja, que es una leona que me agarró y me dijo 'lo tenés que hacer'. Y gracias a la otra leona, la hermana de Santi", subrayó.

"Nunca se guarden un 'te amo' o un 'te quiero' a la familia. Vamos a seguir adelante. y nunca me voy a olvidar de este día. Yo lo extraño todos los días a mi hermano y mi familia también", sintetizó.

El cierre estuvo a cargo de Gimena Accardi, la mujer de Nico, que manifestó: "Estamos acá por nuestra familia, porque la vida sigue".

Embed Emotivo final de función @elotroladook Las palabras de @nicovazquezok y @gimeaccardi cc @martinavalia Un vídeo publicado por Dani Ambrosino (@danielambrosino) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 9:26 PST

Fuente: Primicias Ya