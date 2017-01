Una semana de pretemporada y a la pequeña luz de ventaja la sacó Newell's. Pero esto es fútbol y en los 90' de cada partido después se verá si se corresponde. Hoy son todos papeles escritos sobre supuestos. Claro que con una base de análisis que otorgan los datos precisos que dejaron las acciones de juego y los números de la primera parte del torneo, más lo organizativo para lo que vendrá y los movimientos de mercado hasta el momento. Y no es que Central esté mal, pero arrancó un paso atrás en la mayoría de los aspectos. El principal: al canalla no llegó ningún refuerzo, se le fueron y se le irán piezas clave, no está claro el plantel con el que contará el nuevo DT, que precisamente por ser nuevo le puede costar más imponer sus ideas que a Osella, con su libreto ya entendido por el plantel leproso, al que tiene casi intacto y con dos refuerzos. Eso sí, siempre desde lo futbolístico, y no en lo institucional, porque no hay dudas de que Central está mejor parado en lo económico y con una comisión directiva con mayor recorrido que la del rojinegro.

No hicieron amistosos todavía. Sólo minutos de fútbol entre dos equipos propios, el sábado. Los primeros días fueron en su mayoría de exigencia física. Ya sea en Arroyo Seco, en el caso canalla, como en Mar del Plata, por el lado leproso, que entró con el pie izquierdo al 2017 por la falta de pago de sueldos al plantel, que debido a esto no entrenó un par de días, hasta que retomó el andar.

Obviamente, es muy importante tener presente el pasado reciente. Las primeras 14 fechas del torneo, con Newell's como escolta del líder Boca (a sólo 3 puntos) y Central en un muy lejano 22º lugar a 13 unidades de la Lepra. Y restan 16 jornadas, que empezarían a jugarse el 12 de febrero (aunque aún está pautado para el 5, en medio del conflicto económico entre la AFA y los clubes).

El análisis se sostiene en otros cinco aspectos que se suman a lo que pasó en el 2016:

Los técnicos: Diego Osella ya construyó sobre sus ideas, se posicionó firme tras aquel ya lejano comienzo dubitativo (en la primera mitad del año pasado) y las horas que parecían contadas para dejar el cargo antes de las elecciones presidenciales que consagraron a Eduardo Bermúdez. Y los resultados le dieron la mano, sobre todo tras la inesperada conquista del clásico con el gol agónico de la Fiera Rodríguez en cancha ajena. Paolo Montero llegó recién y muy poco puede decirse porque arribó con buenos antecedentes (aunque de poca trascendencia) de dirigir a Boca Unidos y Colón, pero se encuentra ante el desafío de recuperar y rearmar un equipo a su gusto, que tendrá un reto muy distinto al que acostumbró el plantel auriazul que conducía Coudet en los últimos años de competencia más allá del torneo local.

Los refuerzos: Newell's ya tiene dos y desde el inicio de las tareas en Mar del Plata. Importante, sin dudas. Más allá de que el volante Jacobo Mansilla y el lateral derecho José San Román no son nombres que deslumbran. Los eligió el DT y los tiene a disposición (salvo que la AFA los inhabilite en torno al conflicto económico). Restaría un tercero por el cupo dejado por la lesión del pibe Mauricio Tevez, pero aún no está definido. En cambio, Central no sumó a nadie y ni siquiera se menciona alguno al caer. El que más fuerte sonó es el conocido defensor Pablo Alvarez (debería rescindir contrato con Racing), pero poco más. Y es lógico, porque el DT todavía no tiene demasiado claro hacia dónde apuntar. Un casi refuerzo, Javier Pinola.

Las partidas: Justamente este es un rubro que complica a Montero. Recién a fin de la semana supo de boca de Teo Gutiérrez que se quedará. Una buena, porque en condiciones positivas junto a Marco Ruben forman una gran dupla de ataque. Claro, también es casi un hecho que Montoya se le irá. Los que dijeron adiós fueron nada menos que Giovani Lo Celso (a PSG de Francia), el arquero Sebastián Sosa (a México) y Jonás Aguirre (también a tierras aztecas, aunque casi no jugaba en el último tiempo). El tema es que no tiene definidos a los centrales que se quedarán para encontrar el acompañante de Pinola y a los relevos. Del lado leproso, a Osella se le fueron Diego Mateo (dejó el fútbol) y el peruano Advíncula, dos titulares, aunque ya tiene a sus reemplazantes.

Las prácticas con pelota: En Mar del Plata el entrenador rojinegro paró a titulares y suplentes. En Arroyo Seco el técnico auriazul mezcló formaciones. Eso sí, de jugar amistosos recién esta semana y aparece Central como el primero en salir a la cancha, que sería ante Patronato el miércoles como primer ensayo y el 22 para la TV (Fox Sports, a las 22.10) frente a Talleres de Córdoba, en Mardel. Newell's lo haría recién antes de pegar la vuelta, el 20 ante rival a confirmar.

Las lesiones: Dos por cada lado, del leproso Quignon está en boxes por un esguince en la rodilla izquierda y Moiraghi asustó el sábado con una dolencia en el tendón rotuliano izquierdo. En tierra canalla, el Chaqueño Herrera con un desgarro en el sóleo izquierdo y el Chelito Delgado suspendido hasta agosto pero con chances de que se le reduzca la sanción el 27 de febrero.

Estos son los primeros indicios del 2017, habrá que esperar que la pelota empiece a rodar en forma oficial y que los resultados den las respuestas certeras sobre cómo funcionarán los equipos.