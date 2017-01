Enfrenta a Atlético Paraná desde las 9 en Bella Vista. Osella pondrá el ojo en el aspecto táctico, pero también observará a los refuerzos

La cercanía a la meta siempre genera adrenalina. Cuando más cerca se está de ella el apuro por llegar se acelera. Y la meta de hoy en Newell's es que comience el fútbol nueva y formalmente. La cumplirá esta mañana en parte, desde las 9, con el primero de los cuatro amistosos que afrontará antes del reinicio del campeonato local que lo tiene como protagonista. Pero tiene que dar vuelta esa sensación y hacerse de paciencia. Enfrente estará Atlético Paraná, desde las 9 en Bella Vista (en verdad serán dos encuentros de 70'), y seguramente no sentirá que es ese Newell's que cerró la primera parte del campeonato como escolta de Boca. Deberá tener la sapiencia para reencontrarlo. No es un pecado que le pase esto, es la lógica que implica un parate de competencia, descanso y pretemporada. Sobre todo los choques de hoy serán claves para ir descomprimiendo cargas, evaluar y probar desde lo táctico y volver a tomar decisiones, además de poder ver en acción a los refuerzos Jacobo Mansilla y José San Román, quienes integrarán el segundo equipo leproso de los que se presenten hoy.

A poco más de un mes del último partido en el Parque, con goleada 6 a 1 sobre San Martín de San Juan, que lo colocó como escolta de Boca, Newell's volverá a jugar un partido de fútbol, aunque sea amistoso. Como bien remarcó el entrenador Diego Osella ayer, si bien en Mar del Plata, de donde el equipo viene de realizar la pretemporada, hubo estímulos de fútbol, nada mejor que un encuentro de prueba para intentar llegar a la mejor forma. Atlético Paraná, que milita en la B Nacional ya jugó con Colón de Santa Fe y con su coterráneo Belgrano, por lo cual trae rodaje suficiente como para constituirse en un buen desafío para los de Osella.

Tiene claro Newell's que lo importante está por venir, que lo fundamental en este futuro inmediato será "la primera final", como llaman al partido con Defensa y Justicia, el primero de los compromisos que tendrá en la recta final del campeonato. Aunque este paso es necesario.

Transcurridas las primeras fechas del torneo, cuando todavía no se podía visualizar el protagonismo leproso a pesar de que Newell's se iba encontrando con buenos resultados sin que el rendimiento fuera el mejor, el propio Osella valoraba otras cosas más allá del fútbol, que eran las que le estaban permitiendo los resultados. Por ejemplo, que los referentes hayan podido hacer después de mucho tiempo una pretemporada completa a la par de todos. Aquello marcó la recuperación evidente de los niveles de Maxi Rodríguez, Mauro Formica e Ignacio Scocco, pilares en este presente rojinegro.

El correr de las fechas (con algunos altibajos naturales, como los de cualquier equipo) solidificó el juego, capitalizó las intenciones y amplió la confianza. Además, el grupo se fortaleció. Dicen que en las malas es cuando mejor funciona eso de la unión. Newell's sabía a principios de campeonato que no tenía para tirar manteca al techo y desde la humildad de saber que no sobraba nada y el compromiso de ajustarse a las necesidades edificó esto que es: un equipo protagonista con la firma indeleble de Osella, espejo de ese trabajo y sacrificio. Situaciones extradeportivas, como una deuda salarial y una medida firme por ella y hacia la dirigencia, no pueden soslayarse en cuanto a lo que le significa a un grupo que en contextos así tira para el mismo lado.

Este Newell's, ya hecho hombre respecto de aquel que inició el torneo, quiere otra cosa. Está en condiciones de buscar algo más que un buen colchón de puntos. Este Newell's con identidad quiere pisar el acelerador y manotearle el campeonato a Boca, hoy líder a tres unidades, o a quien se cruce. Entonces, de cara a esas pretensiones, este amistoso de hoy y los que vienen aparecen como el mejor horizonte posible. Después, en base a lo que ocurra en AFA y el conflicto con el Fútbol Para Todos, se sabrá cuándo retoma el campeonato. Pero no se puede especular cuando la única opción parece ser estar preparados para cuando toque jugar la primera pelota ante Defensa y Justicia.

La adrenalina es lógica, Newell's está cerca de la meta y la meta es aquí y ahora volver a hacer fútbol. Debe manejar las emociones y hacerlo en armonía, entendiendo que este es sólo un lugar de paso hacia ese sitio al que sueña llegar. Sin público pero con las puertas abiertas a la prensa y la transmisión en vivo por TyC Sports Play, el equipo del Parque vuelve al ruedo. Entusiasmado. Oxigenado. Aunque sin perder el foco.