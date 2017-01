Netflix se hizo eco de la escándalosa conversación entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli

El canal digital contenidos publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que se lo ve a Frank Underwood, principal protagonista de la serie House of Cards, con la frase "Yo, Frank, pelotudo!"

No es la primera vez que House of Cards se mete en la política argentina. En febrero de 2013, Frank le envió un cálido mensaje a Federico Pinedo, esperando que el fugaz ex presidente lo apoyara en el lanzamiento de la cuarta temporada.

En marzo de 2016, Underwood se dirigió a Mauricio Macri , y le agradeció por “prestarle” la intérprete. Además, le advirtió: “Ahora es mi turno”.

La quinta temporada de “House of Cards”, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, llega a Netflix el 30 de mayo.