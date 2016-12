Nadie está exento

Cuando nace un niño con problemas, indefectiblemente se desencadena una actitud de parte de sus padres, su familia, la sociedad toda. Muchas veces he señalado que todos tenemos una potencialidad especial, que podemos desarrollar en caso de que la adversidad con cualquiera de sus variantes se instale en nuestras vidas. Y la noticia que nos llega desde el 14 de diciembre de que la maestra argentina Silvana Corso acaba de ser elegida entre los 50 finalistas al Global Teacher Prize, el galardón que es considerado el Premio Nobel para el mejor maestro del mundo, nos llena de satisfacción y orgullo. Pero mucho más importante aún, es que nos inunda de fe y esperanza. Por fin una gran noticia encabezando los titulares de los diarios, de las radios, de las redes. Una maestra transformó su adversidad personal, en una acción social que terminó beneficiando a niños en situaciones similares a la de su propia hijita. Es la mejor manera de finalizar este año que nos encuentra con la expectativa quebrada por la realidad apabullante. Porque Silvana Corso es un ejemplo, no un recitado. A los niños que concurren a la escuela Rumania, lo mejor que les pudo haber pasado es sin dudas la actitud de los padres de Catalina, que encontraron la potencialidad necesaria para ayudarla, guiarla y "aprender de ella" como dice su madre, creando un espacio de crecimiento para sus contemporáneos. Y lo mejor que podría pasarnos a los argentinos, sería que los gobernantes y el pueblo imitáramos su ejemplo. Porque si la acción de Silvana Corso, y las tantísimas señoras Corso que cuenta nuestra sociedad, es acompañada por el gobierno y el pueblo todo, lograremos el citado crecimiento. Si lo pensamos bien, no se necesita tanto. Sólo tomar conciencia de que la vida es corta, que es una sola, que nada es para siempre y que el que está frente a nosotros no es un número, ni una estadística, ni un voto más, sino un ser humano que, como todos, no está exento a la adversidad. Esta maestra, con su loable actitud, nos ha devuelto el deseo espontáneo de programar un Feliz Año Nuevo. Que así sea.

Edith Michelotti





N. de la R. Silvana Corso es la directora de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires a la que asisten más de 500 alumnos del barrio humilde de Fuerte Apache, muchos con parálisis cerebral, hidrocefalia, espina bífida o esquizofrenia.