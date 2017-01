Nadal ganó y vuelve a semifinales de un Grand Slam tras casi tres años de ausencia

El español Rafael Nadal, actualmente noveno de la clasificación ATP, accedió a las semifinales del Abierto de Australia de tenis , al derrotar al canadiense Milos Raonic, tercero del ránking, por 6-4, 7-6 (9/7) y 6-4, este miércoles en Melbourne.

Nadal (30 años) se enfrentará en la siguiente etapa, con un billete para la gran final en juego, al búlgaro Grigor Dimitrov (15º del mundo), que se deshizo por su parte del belga David Goffin (6-3, 6-2, 6-4). Será la primera semifinal para el español en un torneo del Grand Slam desde la de Roland Garros en 2014.

La gran victoria sobre Raonic, el jugador de mayor ránking en los cuartos de final tras las eliminaciones anteriores de Andy Murray y Novak Djokovic, confirma el buen momento de Nadal, campeón en su brillante carrera de 14 torneos del Grand Slam.

Confirma además su recuperación tras los problemas de lesiones de las últimas temporadas, que le hicieron acercarse más a la salida del Top 10 que a la lucha por volver al número 1.

"Milos es un adversario muy difícil. Me venció hace dos semanas en Brisbane en un partido duro", recordó Nadal tras su victoria.

"Sabía que iba a haber momentos difíciles en el partido al jugar contra él. Tiene uno de los mejores saques del circuito", destacó sobre un jugador al que limitó a 14 aces, su dato más bajo en este torneo.

Nadal estuvo excepcional en el arranque de partido, restando bien y jugando en largo, sin cometer prácticamente errores.

En el segundo set demostró su fuerza mental salvando seis bolas de set, tres con 4-5 con su saque y otras tres en el tie-break.

Con dos sets a cero, Nadal lo tenía todo a favor y no dio margen a la sorpresa. Raonic perdió su saque en el décimo juego de la tercera manga, en blanco, y todo quedó visto para sentencia.

Raonic explicó después que tenía problemas en los aductores, lo que le deja en duda para el inicio de la Copa Davis a principios de febrero.

La historia

Para Nadal, será su quinta semifinal en el Abierto de Australia y la vigesimocuarta en un torneo del Grand Slam.

Nadal aspira a un segundo título en Australia tras el de 2009 y a convertirse en el primer hombre de la era Open -y en el tercero de la historia- en ganar cada uno de los cuatro Grand Slam al menos en dos ocasiones.

La victoria de este miércoles asegura a Nadal subir al sexto lugar en la clasificación ATP que se publicará el lunes, salvo que Dimitrov sea campeón del torneo. En ese caso, Nadal subiría al séptimo lugar, aunque si el español es el campeón se pondría incluso cuarto.

Contra Dimitrov, Nadal domina 7 a 1 en sus enfrentamientos anteriores, pero el búlgaro se llevó el último, en Pekín el año pasado.

"Todo el mundo cree desde hace tiempo que va a ser uno de los mejores. Comenzó muy fuerte la temporada. Está con confianza y juega muy bien", afirmó el español al hablar del búlgaro.

A la espera de su semifinal del viernes, Nadal tiene pensado ver la del jueves entre los suizos Stan Wawrinka y Roger Federer

"Me encanta el deporte y si no ves ese partido es que no te gusta el deporte", afirmó.