Nadal-Federer, la final más esperada entre dos gigantes del tenis

O se estira la noche o se amanece más temprano. Pero no hay otra opción para este domingo. No al menos para los amantes del tenis. Aunque quizás tampoco para los curiosos, o los que no entienden tanto pero igual "se prenden" con el partido porque saben que esto es histórico. Sí. El sueño de tantos estará cumplido: Rafael Nadal y Roger Federer jugarán la final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Impensado. Maravilloso. Un revival, de los grandes. El clásico.

Si la primera semifinal entre Roger Federer y Stan Wawrinka fue no apta para cardíacos, qué decir de la de ayer, entre Rafael Nadal y Grigor Dimitrov, que terminó en manos del español en cuatro horas y 56' de juego. Fue una exposición de tenis excelso y ofensivo, el de Dimitrov, y una muestra más de la máquina demoledora que es Nadal. Este Rafa, el mejor Rafa, dejó a todos boquiabiertos con la entrega animal que le volvió a rugir en la sangre.

Nadal y Federer se enfrentaron por primera vez en el 2004, año en el que (esto es absolutamente innegable) irrumpieron con su dominio absoluto para imponerse sobre el resto durante más de una década. Dueños de estilos contrapuestos dominaron el circuito y se potenciaron gracias a una rivalidad ya convertida en la leyenda.

Campeones de todo, fuertes cada uno en lo suyo, Federer y Nadal pisaron Australia algo golpeados. Ni ahí favoritos. Pero si en un lugar no quieren ponerse estos dos en el de víctimas, porque están permanentemente desafiando a la historia. Si ganar un Grand Slam ya es enorme para un tenista, qué tanto más puede serlo para quien lo hace de manera casi heroica.

Alejados de los tiempos de dominio, ni Federer ni Nadal llegaban como candidatos al título en Australia. El suizo porque venía de seis meses sin competir, con una operación de rodilla incluida. El español, porque si bien lidia permanentemente con los problemas físicos (claramente, resultado de su juego) tampoco arrastraba grandes producciones. Pero hicieron camino al andar, sacudiendo de la modorra a propios y extraños que a medida que los veían agigantarse en el torneo se ilusionaban con verlos en una nueva final.

Llegará ese día, finalmente, después de casi seis años. Rafa y Roger midiéndose en una final de Grand Slam, lejana a aquella de Roland Garros 2011. Como si lo hubiesen guionado Steven Allan Spielberg o Woody Allen. Allí estarán los dos, mañana desde las 5.30, batiéndose mutuamente, ante el retador más duro que cada uno podía tener enfrente.

Federer acumula 17 títulos major. Nadal 14. O uno se corta solo con la historia o el otro le muerde los talones. Federer vuelve a una final major tras perder en el US Open con Novak Djokovic en 2015. Rafa lo hará tras ganar Roland Garros 2014. Jugaron por última vez entre sí en Basilea 2015 con triunfo del hombre de la casa por 6/3, 5/7 y 6/3 en el partido por el título. El primer duelo entre ambos fue en 2004, como se dijo, en Miami y la de 2016 fue la única temporada en la que no se cruzaron en ninguna instancia, lo cual da cuenta de que la vigencia de ambos no es la misma. En el historial Rafa aventaja a Roger por 23 a 11. Y mañana... Mañana sigue la historia.

Como si se tratase de un deseo prohibido, el tiempo transcurrido sin cruzarlos acrecentó las ganas de verlos. Entonces, la de mañana, será una cita infaltable. Con la historia colándose por todas partes y con el tenis mutando a experiencia religiosa. Sin más. Los dos gigantes cara a cara.